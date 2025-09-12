La Juventus, dopo essersi concentrata nel potenziamento dell'attacco nella sessione di mercato estiva da poco conclusa, si prepara a impostare un mercato per la prossima stagione che potrebbe rivelarsi cruciale per alzare definitivamente l’asticella a centrocampo. Alla Continassa la dirigenza bianconera sta infatti valutando diversi profili di giocatori capaci di unire gamba, qualità e visione di gioco. A tal proposito nelle ultime ore, tra i nomi che avrebbero attirato l’attenzione della società, sarebbe emerso quello di Manu Kone, mediano classe 2001 attualmente in forza alla Roma.

Kone, un nome già seguito sul mercato

Il francese, già oggetto dei desideri dell’Inter nella sessione estiva conclusa poco più di dieci giorni fa, rappresenta uno dei talenti emergenti più apprezzati della Serie A.

La Roma, che in estate aveva blindato il giocatore respingendo le avances nerazzurre, si era mossa con decisione per non privarsi di un elemento considerato fondamentale. Una linea dura sostenuta anche dai tifosi giallorossi, pronti a far sentire la loro voce contro l’ipotesi di una cessione. Tuttavia, lo scenario potrebbe cambiare radicalmente nella prossima estate: come confermato dal dirigente giallorosso Claudio Ranieri, il club capitolino rischia di dover rinunciare a un big per rispettare le rigide norme imposte dal Fair Play Finanziario.

Koné, che ha già raggiunto una valutazione di mercato vicina ai 50 milioni di euro, si profila dunque come uno dei candidati ideali per diventare il sacrificio necessario.

Una cessione che permetterebbe alla Roma di sistemare gran parte dei problemi di bilancio, ma che aprirebbe contemporaneamente un fronte di mercato molto acceso. È in questo contesto che la Juventus starebbe valutando con attenzione l’operazione, consapevole che il centrocampista francese possa rappresentare un investimento di prospettiva oltre che un innesto immediatamente utile alla causa bianconera.

Duello tutto italiano: anche l’Inter sulle tracce del francese

Se la Juventus medita il colpo per rinforzare il proprio centrocampo, l’Inter non sembra intenzionata a fare da spettatrice. I nerazzurri, che già avevano provato a strappare Koné alla Roma in estate, continuano a monitorare con grande interesse la situazione del francese.

Le motivazioni sono le stesse che spingono la Juventus: la necessità di aggiungere corsa, intensità e qualità a un reparto che rimane centrale nei piani tecnici di Chivu.

La prossima estate potrebbe quindi trasformarsi in un vero "derby d’Italia" di mercato, con le due rivali storiche pronte a sfidarsi per uno dei calciatori più emergenti del campionato.