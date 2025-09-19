La sfida tra Fiorentina e Como si disputerà domenica 21 settembre alle 18, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Si tratta di uno dei math più intriganti di questa quarta giornata della Serie A 2025, soprattutto per il confronto tra due squadre intenzionate a ritagliarsi un ruolo da protagonista. I viola puntano a consolidare la posizione nella parte alta della classifica, ma anche i lombardi cercano punti preziosi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Como

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini; Kean

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kouamé (rientra alla 10ª giornata)

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas

Squalificati: Ramòn

Indisponibili: Diao (da valutare), Van der Brempt (rientra alla 7ª giornata)

In casa viola, da monitorare le condizioni di Kean: l’attaccante ha saltato l’ultima seduta per una leggera febbre, ma non è in dubbio per la sfida di domenica.

Gudmundsson è rientrato in gruppo ed è pronto a insidiare Fazzini per una maglia sulla trequarti, mentre Dzeko e Piccoli dovrebbero partire dalla panchina. Nel Como, assenze pesanti per Fabregas: oltre a Diao e Van der Brempt, mancherà anche Ramòn per squalifica dopo il rosso rimediato col Genoa. Confermato Douvikas al centro dell’attacco.

Quote di Fiorentina-Como: una partita da tripla

I bookmaker prevedono una partita estremamente equilibrata, dove qualsiasi risultato sembra possibile.

William Hill quota la vittoria della Fiorentina a 2.60 mentre il Como viene proposto a 2.62, con il pareggio fissato a 3.20. Da Bet365 le quote non sono molto diverse, offrendo i viola vincenti a 2.62, i lariani a 2.75, e il segno X sempre a 3.20. Si profila dunque un match da tripla, dove le sorprese potrebbero ribaltare i pronostici in qualsiasi momento.

I giocatori chiave: Mandragora e De Gea per i viola, Paz osservato speciale tra i lariani

Sul fronte viola, Rolando Mandragora sarà uno dei fari del centrocampo.

Forte di una valutazione media del 7.0 nelle prime tre giornate, ha già fatto registrare un gol, accompagnato da 105 passaggi complessivi e la capacità di vincere 14 duelli su 21. La sua presenza in mediana potrà rappresentare un asse cruciale per fermare gli attacchi avversari e lanciare veloci ripartenze.

Tra i pali della Fiorentina, David de Gea ha dimostrato di essere una sicurezza: nelle prime tre partite ha effettuato 13 parate fondamentali, con una media valutativa di 7.23. Il suo apporto sarà determinante per mantenere la porta inviolata.

Per quanto riguarda il Como, il giovane talento Nicolás Paz è uno degli osservati speciali. Con un impressionante rating medio di 7.53 e già 2 gol e 1 assist al suo attivo, Paz si sta conquistando un ruolo di primo piano. In soli tre match ha creato scompiglio nelle difese avversarie, grazie anche ai suoi 7 passaggi chiave e una spiccata capacità nei dribbling, con 7 riusciti su 13 tentativi.