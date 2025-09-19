Il Torino ospiterà l’Atalanta domenica 21 settembre alle 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, per la quarta giornata di Serie A 2025. I granata sfideranno la Dea di Ivan Jurić in un match che promette spettacolo ed emozioni, con il supporto del pubblico di casa pronto a spingere la squadra. La partita sarà un vero banco di prova per entrambe le formazioni, determinate a confermare i progressi mostrati nelle prime uscite stagionali.

Torino (3-4-3): Israel; Coco, Ismajli, Maripan; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlasic

Squalificati: nessuno.



Indisponibili: Schuurs

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zalewski; Sulemana, Maldini, Krstovic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kolasinac, Ederson, Scamacca, Scalvini, De Ketelaere

Il Torino si prepara alla sfida contro l’Atalanta con il trio Vlasic-Simeone-Ngonge confermato dopo le buone prove contro la Roma. Jurić valuta la difesa a tre con Ismajli titolare, ma in caso di 4-3-3 spazio a Ilic in mediana accanto ad Asllani e Casadei. In casa nerazzurra, out per infortunio De Ketelaere e Scalvini, mentre Lookman è tornato in gruppo. In avanti chance per Samardzic, Maldini e Sulemana, dietro spazio a Kossounou.

Quote Torino-Atalanta: bergamaschi favoriti

Sono gli uomini di Jurić a partire con i favori del pronostico secondo i principali bookmaker. William Hill quota la vittoria dell’Atalanta a 2.05, mentre il successo casalingo del Torino è quotato a 3.50. Il pareggio si attesta a 3.25. Quote simili anche su Bet365, con l’Atalanta a 2.05, il Torino a 3.50 e il pari a 3.50. La Dea dunque sembra avere il vento in poppa, almeno sulla carta.

Le stelle in campo: da Biraghi a De Ketelaere

Tra i protagonisti attesi per la partita spiccano diversi nomi. Per il Torino, Cristiano Biraghi si presenta come uno dei punti di riferimento della difesa.

Il trentatreenne ex Inter ha già messo insieme tre presenze da titolare in questo avvio di campionato, totalizzando 256 minuti. Nonostante sia ancora alla ricerca del primo assist stagionale, la sua esperienza sarà cruciale per arginare le scorribande avversarie.

Restando in casa granata, Nikola Vlašić, con una valutazione media di 6.57, cerca il primo squillo personale. Il centrocampista croato ha dimostrato grande impegno vincendo solo 5 dei 19 duelli disputati e incassando un cartellino giallo, ma è noto per le sue capacità da trascinatore e alle tattiche di Jurić, potrebbe trovare spazi per far male.

L'attacco del Torino vede anche Simeone tra i principali interpreti. L'attaccante argentino ha siglato un gol in 190 minuti giocati, dimostrando un'eccellente capacità nel vincere i duelli aerei, 12 su 26 finora.

La sua presenza fisica sarà un'arma fondamentale nella sfida alle torri bergamasche.

Per quanto concerne l'Atalanta, tutte le attenzioni sono puntate su Charles De Ketelaere. Il giovane attaccante belga è stato fin qui tra i migliori in campo con una media di 8.17, 2 gol in tre partite e ben 17 duelli vinti su 27. Le sue giocate eleganti e la visione di gioco sono preziose per i meccanismi offensivi della formazione di Jurić.

Mario Pašalić, con un eccellente rendimento di 7.7, ha già guadagnato gli applausi della tifoseria orobica grazie a un gol e un assist. Il croato apporta dinamismo e fisicità in mezzo al campo, mentre Marten de Roon contribuisce con una solida fase difensiva, grazie ai 9 tackle efficaci nelle prime uscite stagionali.

Infine, nello storico scontro della Serie A, occhi puntati anche su Giorgio Scalvini, il ventiduenne prodigio della difesa atalantina. Con un gol realizzato e 6 interventi decisivi, rappresenta un vero gioiello per la squadra bergamasca e un potenziale jolly su cui Jurić può sempre fare affidamento.