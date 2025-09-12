Getafe e Oviedo si danno appuntamento al Estadio Coliseum, dove il 13 settembre, si affrontano in occasione della quarta giornata de La Liga. La sfida promette grande spettacolo, il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 14:00. Le due squadre si ritrovano a contendere punti cruciali in una fase ancora embrionale del campionato, con ambizioni e aspettative da parte di entrambe le formazioni. Sebbene il decorso del campionato sia appena all’inizio, la sfida rivela già elementi di grande interesse, non ultimo l’emergere di nuovi talenti come il giovane Adrian Liso, sotto la lente di ingrandimento per le sue prestazioni promettenti.

Quote di Getafe-Oviedo: i padroni di casa in vantaggio secondo i bookmaker

Le aspettative sono chiare: il Getafe parte come favorito per conquistare la vittoria casalinga contro l’Oviedo, almeno secondo i principali bookmaker. William Hill e Bet365 offrono entrambi una quotazione di 2.00 per la vittoria dei padroni di casa, mentre il pareggio è rispettivamente quotato 3.00 e 3.10.

Un colpo a sorpresa dell’Oviedo viene invece quotato a 4.20 da William Hill e a 4.50 da Bet365, rendendo chiaro il margine di fiducia riposto nella formazione locale.

Statistiche giocatori chiave: i protagonisti da tenere d'occhio

Adrian Liso, il ventenne attaccante del Getafe, sta già catturando l’attenzione con le sue prestazioni brillanti.

In soli 258 minuti di gioco, Liso ha trovato la via della rete per ben tre volte, dimostrando un’innata capacità di finalizzare. Il suo rating medio di 7.33 immortala la qualità delle sue esibizioni, segnando un avvio di stagione degno di nota. Nonostante le sue inclinazioni offensive, Liso si distingue anche per il suo contributo difensivo, con 5 tackle e un blocco effettuati nelle sue prime tre apparizioni.

Dal canto suo, Borja Mayoral, è stato sinora meno impattante, totalizzando solo 31 minuti effettivi sul campo da gioco. Durante il suo breve impiego, Mayoral ha mostrato intraprendenza con un tiro andato a bersaglio e un passaggio chiave confezionato, nonostante il poco tempo a disposizione.

Nella formazione avversaria, l’Oviedo, Federico Viñas si presenta come uno dei profili più interessanti. Nonostante non abbia ancora realizzato reti, Viñas ha preso parte a tre incontri, registrando uno score accettabile di 6.73. Con 13 duelli vinti su 24, il suo impatto fisico nel confronto diretto contro gli avversari è significativo.

Infine, il centrocampista serbo Luka Ilić, ha offerto buone prestazioni con una valutazione media di 6.7 in 222 minuti di gioco. La sua presenza in mezzo al campo si è tradotta in 57 passaggi, compreso un lavoro prezioso in fase di recupero con 5 intercetti e 4 tackle registrati. La sua abilità nel bloccare tre conclusioni avversarie evidenzia una determinazione difensiva notevole.