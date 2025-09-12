Nelle scorse ore il giornalista Fabrizio Romano ha voluto dare una sua versione su Youtube di come sarebbero andate le cose fra Jadon Sancho, il suo procuratore, la Juventus e la Roma.

Romano: 'Sancho? Comolli si è informato ma lo ha bocciato e non ha mai fatto un'offerta per lui'

Il giornalista Fabrizio Romano ha dedicato un video al caso Sancho, calciatore dell'Aston Villa che in estate è stato accostato prima alla Juventus e poi alla Roma: "È stata un'estate molto intensa su Sancho ma ci tengo a chiarire una cosa, l'unica persona che si è occupata dell'operazione in maniera diretta è stato il suo procuratore.

Molto spesso possono entrare degli intermediari nelle trattativa ma in questo caso, l'operazione dell'esterno l'ha sempre voluta condurla in prima persona Emeka Obasi, il procuratore di Sancho. Tanti inoltre hanno raccontato che il calciatore era a un passo dal firmare con la Juve ma a me sono sempre arrivate smentite forti, perché da quello che mi risulta il club bianconero ha bocciato Sancho. Comolli ha parlato con il Manchester United, ha parlato con i suoi agenti, si è informato sulle condizioni, ma dopo aver capito quelle che sono state le questioni non soltanto economiche, ma anche attorno al giocatore, ha scelto di non procedere sull'operazione".

Romano ha proseguito: "La Juve non ha mai fatto un'offerta per Sancho, non è mai stata in chiusura per l'inglese e il calciatore non è mai stato vicino a sbarcare a Torino e questo per una scelta della Juventus.

Questo va detto, perché in tanti criticavano accusandomi di non parlare di Sancho in bianconero quando tutti dicevano che fosse vicino, a me proprio in quel momento, è sempre risultato che sia stata la Juventus a dire di no. Quindi questa è una questione importante".

Il giornalista ha concluso dicendo: "Sulla Roma la storia è diversa, perché i giallorossi un'offerta per l'inglese l'hanno fatta, avevano l'accordo col Manchester United, ma vi garantisco che in quel famoso lunedì pomeriggio Sancho ha detto un no chiaro e tondo alla Roma. L'inglese non ha mai dato aperture e riaperture e a me dispiace che i tifosi della formazione capitolina abbiano dovuto sentire per settimane la possibilità che il calciatore potesse trasferirsi.

Rispetto anche quello che può aver detto Gasperini, perché immagino che non è allenatore direttamente a condurre le trattative ma Sancho alla Roma ha scelto di non andare per diverse questioni. Ha preferito rimanere in Inghilterra, ha detto di no in una maniera molto chiara che non ha mai lasciato spazio a interpretazioni".

I tifosi rispondono a Romano: 'Forse per la Roma è andata pure bene non prendere Sancho'

Le parole di Romano hanno acceso la discussione sul web: "Ma guardate che forse è andata pure bene che Sancho abbia detto no alla Roma... visto e considerato l'indecisione del giocatore e le cifre esorbitanti dell'operazione molto meglio che se ne sia rimasto in Inghilterra", scrive un utente su Youtube.

Un altro ha poi riassunto la vicenda dicendo: "La Juve ha sondato Sancho con club e agente, ma dopo un periodo di riflessione ha deciso di cambiare profilo, all'insaputa di tutti, anche di Romano (che si è sempre limitato al "a me non risulta") e Pedulla, che invece ha continuato altri 10 giorni a parlare di chiusura imminente. Con la Roma il discorso è stato ancora più semplice, la società aveva l'accordo col club ma era distante anni luce sull'ingaggio che non avrebbe mai potuto permettersi".