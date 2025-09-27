Secondo quanto scritto dal giornalista Graziano Campi sul social X, Igor Tudor col passare delle settimane sarebbe sempre più solo all'interno della Juventus, un rischio che potrebbe presto tramutare il croato in un'altra figura da denigrare come fu Thiago Motta. Campi ha poi scritto un secondo post dedicato al CdA del club piemontese e del nuovo Bond emesso dalla società bianconera.

Juventus, Campi lancia l'allarme: 'Ogni giorno che passa Tudor è sempre più solo, se i tifosi lo scaricano farà la fine di Motta'

Il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale scrive della Juventus e della situazione che si starebbe creando attorno al tecnico bianconero: "Ogni giorno che passa, Tudor è sempre più solo.

Se anche i tifosi lo scaricano, credendo alle panzane che si leggono e sentono in giro, per la Juve è game over. Come Giuntoli con Allegri e Motta, così oggi si assiste al logorio del tecnico. Che brutta cosa tocca vedere".

Una criticità, quello segnalata da Campi nei confronti di Tudor, che ha captato anche il giornalista Claudio Zuliani, che su Youtube nelle scorse ore ha sottolineato come il croato sia sembrato quasi dimesso nell'ultima conferenza stampa.

Campi, in un secondo messaggio, ha poi analizzato quello che è stato il responso dell'ultimo CdA fatto dalla Juventus nella mattinata di ieri: "Troppi debiti in casa Juve: non è uno scandalo, ma anche lì bisogna fare un gran lavoro. Lavoro che peraltro è reso necessario dal disastro Giuntoli, che ha affossato i crediti chiamati Huijsen, Soulè, ecc...

Bond da 150 milioni al 4,15% per Juventus, con scadenza 2037. L'Inter ne aveva fatto uno da 350 al 4,52% con scadenza 2030. E comunque si diceva "Giuntoli ha abbassato i costi": altra bugia letta per mesi sui giornali. L'abbattimento di 19 milioni del monte ingaggi è stato compensato dall'aumento per 21 milioni degli oneri da gestione diritti calciatori. Praticamente invariati i costi operativi 405 milioni contro 400".

Juventus, i tifosi rispondono a Campi: 'Consideriamo che Tudor è la scelta di ripiego dopo diversi rifiuti'

Le parole di Campi, specie quelle dedicate a Tudor, hanno acceso la discussione sul web: "Ma perché, poi? Lotte intestine, guerre interne? Voglio dire, quale è il vantaggio, ce ne è uno meno visibile?

Mica certe cose succedono per caso…" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Teniamo conto che è stata una scelta di ripiego da parte della società, dopo i vari rifiuti". Infine un terzo lancia una frecciatina a Campi dicendogli: "La classica frase che, se Tudor fa bene, verrà presto dimenticata, se Tudor fa male, allora si è autorizzati a dire: "io lo avevo detto a suo tempo!".