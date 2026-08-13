Il mercato di Roma e Juventus potrebbe riaccendere due piste già emerse nelle scorse settimane, ma per motivi molto differenti. Nella Capitale, le difficoltà crescenti nella trattativa per Mora avrebbero riportato in primo piano Christopher Nkunku, vecchio pallino di Gasperini. A Torino, invece, aumenta il numero delle pretendenti inglesi per Jonathan David: dopo l'Aston Villa, anche Crystal Palace e Hull City avrebbero messo gli occhi sul canadese, alimentando uno scenario che potrebbe trasformarsi in un'asta particolarmente vantaggiosa per i bianconeri.

Roma, Nkunku torna nel mirino: Mora complica i piani

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dall'insider Damiano Coccia, la Roma starebbe tornando a valutare seriamente il nome di Nkunku. Il trequartista del Milan potrebbe essere tornato d'attualità soprattutto a causa delle difficoltà sempre maggiori incontrate dai giallorossi nella trattativa per Mora. Il Porto starebbe infatti aumentando progressivamente le proprie richieste per il talento portoghese, rendendo l'operazione sempre più complessa.

In questo scenario, a Trigoria il nome dell'ex Chelsea avrebbe ricominciato a circolare con insistenza. Una sorta di ritorno al passato per la Roma, visto che Nkunku era già stato accostato ai giallorossi nello scorso gennaio.

All'epoca era stato proprio Gian Piero Gasperini, che avrebbe indicato il francese all'allora direttore sportivo Massara, a spingere per il suo arrivo. Adesso l'idea potrebbe tornare concretamente sul tavolo: una proposta intorno ai 40 milioni di euro potrebbe infatti essere sufficiente per provare a sbloccare il trasferimento del giocatore dal Milan.

Juventus, cresce la concorrenza inglese per Jonathan David

Alla Continassa, invece, il futuro di Jonathan David sembra sempre più lontano da Torino. Il centravanti canadese sarebbe infatti considerato a tutti gli effetti un giocatore in uscita e nelle ultime ore la lista delle pretendenti provenienti dalla Premier League si sarebbe ulteriormente allungata.

Dopo l'interesse manifestato dall'Aston Villa di Unai Emery, anche Crystal Palace e Hull City avrebbero acceso i riflettori sull'attaccante. Un interesse crescente che potrebbe rappresentare un'ottima notizia per la Juventus, pronta ad ascoltare eventuali proposte a partire da 20 milioni di euro. L'aumento delle pretendenti potrebbe infatti creare i presupposti per una vera e propria asta internazionale, consentendo alla dirigenza bianconera di avere maggiore forza nella trattativa e, soprattutto, di puntare a massimizzare l'incasso dalla partenza di David. La Juventus, a questo punto, potrebbe attendere l'offerta migliore prima di dare il via libera definitivo alla cessione