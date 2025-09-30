Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico, su YouTube, ha commentato il ritorno di Massimiliano Allegri allo Stadium in occasione del big match di domenica sera, che vedrà la Juventus affrontare il Milan.

Juventus, Chirico: 'Vorrei di nuovo Allegri sulla panchina bianconera? No, resta il solito allenatore che punta solo sulle ripartenze'

Il giornalista Marcello Chirico ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube e parlando della prossima gara di campionato della Juventus, quella con il Milan, ha commentato il ritorno di Massimiliano Allegri: "Molti mi stanno chiedendo se sono invidioso della ritrovata competitività della formazione rossonera e se vorrei di nuovo Allegri sulla panchina bianconera.

A queste persone rispondo semplicemente di no, perché non penso che sia minimamente cambiato. Alcuni giornalisti raccontano quotidianamente una narrazione secondo cui l’allenatore, dopo un anno sabbatico, sarebbe tornato a lavorare con uno spirito rinnovato, capace di rivoluzionare il Milan e di farlo giocare magistralmente. Ma analizzando le ultime gare vinte dal Milan, vedo un trionfo su Udinese e Lecce, due squadre che hanno palesato difficoltà evidenti, e quello sul Napoli. Ecco, contro i partenopei ho rivisto l’Allegri che tutti conosciamo: quello che trova il vantaggio, fa catenaccio e poi riparte. Attenzione, non sto togliendo nulla ai rossoneri, che si sono imposti sugli uomini di Conte in maniera regolare, ma se andiamo a vedere come hanno vinto, notiamo che ci sono stati solo contropiedi".

Chirico ha proseguito: "Nel secondo tempo c’è stato un predominio del Napoli e il Milan ha giocato tutto chiuso. Rido quando sento dire che Allegri si sia aggiornato e che adesso proponga un calcio moderno. In che modo lo avrebbe fatto, prendendo spunto dai libri di Nereo Rocco? È inutile poi sostenere che domenica la squadra fosse rimasta in dieci per l’espulsione di Estupiñán, perché già prima dell’inferiorità numerica si era visto che il Milan stava parcheggiando il pullman davanti alla porta. Anzi, semmai, restare in dieci è stato un ulteriore pretesto per Allegri per barricarsi in difesa".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Sugli almanacchi viene riportato chi arriva primo'

Le parole di Chirico hanno diviso i tifosi della Juventus sul web: "Sono sempre d’accordo con te, sempre.

Questa volta un po’ meno. Chi vince ha ragione: sugli almanacchi viene riportato chi arriva primo e non come ci sia arrivato. Detto questo, mi preoccuperei più di Igor che di Max", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Allegri è stato messo alla gogna da tutti e non lo meritava. Ora, altrove, trova il suo riscatto. Bravo mister Max".