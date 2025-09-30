Secondo quanto riferito a TMW Radio dall'allenatore Gigi De Canio, il principale problema della Juventus sarebbe a centrocampo, dove il club bianconero non disporrebbe di elementi particolarmente qualitativi.

De Canio: 'I bianconeri hanno un problema in mediana, l'assenza di calciatori di qualità elevata'

Il tecnico Gigi De Canio è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando della Juventus ha cercato di individuare la principale mancanza della formazione bianconera: "Mi sono fatto un'idea: credo che la Juve probabilmente abbia, per il suo ruolo di grande squadra, un problema a centrocampo.

È fatto di giocatori non di eccezionale qualità. C'è bisogno di elementi di personalità, come Modric, che sappiano amministrare il pallone. Se hai la palla, il tuo gioco offensivo ti permette di avere delle soluzioni che in altri contesti non avresti".

De Canio, interpellato poi in merito alle mancate convocazioni di Thuram e Bremer nella gara di Champions League contro il Villarreal, ha dichiarato di non poter conoscere con precisione le reali condizioni dei due calciatori. Ha sottolineato che, qualora un giocatore non fosse al meglio della forma, sarebbe corretto non impiegarlo. Riguardo a Tudor, tecnico che conosce bene per averlo allenato, De Canio ha ribadito come non si tratti di una persona superficiale e che, pertanto, avrà sicuramente avuto motivazioni valide per tenerli fuori.

Analizzando invece la sfida giocata fra Milan e Napoli, De Canio ha espresso due considerazioni principali. A suo avviso, i rossoneri si sono presentati come una squadra diversa rispetto al recente passato, merito soprattutto dell’allenatore. Tuttavia, non si può ancora parlare di completa maturazione, poiché i giocatori di un grande club devono mantenere un livello di attenzione molto più elevato nei momenti decisivi. Allo stesso tempo, ha riconosciuto che i rossoneri hanno imparato a soffrire maggiormente rispetto al passato.

Sul Napoli, De Canio ha ricordato che si tratta della squadra campione d’Italia, ormai dotata di una maggiore consapevolezza della propria forza, anche grazie a una rosa più ampia e completa.

La partita, a suo giudizio, si è rivelata complessivamente di buon livello.

Juve, il prossimo obiettivo da rinforzare per la società sarà la mediana

In merito alle parole espresse da De Canio sul centrocampo della Juventus, appare ormai evidente che i bianconeri abbiano una defezione sia numerica che qualitativa sulla mediana. Non è certo un caso che i massimi dirigenti della società piemontese avrebbero deciso già nel prossimo gennaio di cercare un rinforzo in quel settore. I nomi di Milinkovic-Savic e di Franck Kessié sarebbero i primi sulla lista di Damien Comolli.