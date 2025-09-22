Gleison Bremer dopo l'infortunio con il Lipsia (avvenuto la passata stagione) che lo ha tenuto fuori per diversi mesi, è tornato in campo con la Juventus mettendosi a piena disposizione di Igor Tudor. La leadership del centrale brasiliano non è passata inosservata in Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Liverpool e Manchester United in estate potrebbero avanzare un'offerta al club bianconero per il difensore classe 97'.

Non solo il Liverpool, anche lo United su Bremer

Con Gleison Bremer in campo i bianconeri hanno subito soltanto 7 gol in 14 apparizioni nelle ultime due stagioni, un dato che rimarca la centralità del brasiliano nel progetto Juventus.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, soprattutto ad alcune big della Premier League. Stando agli ultimi rumors, oltre al Liverpool che per rinforzare la retroguardia sta sondando diversi profili in vista dell'estate, sul centrare bianconero avrebbe messo gli occhi anche il Manchester United. I Red Devils per convincere la Vecchia Signora a lasciar partire Bremer destinazione Manchester potrebbero mettere sul piatto una cifra vicina ai 50-60 milioni di euro. La Juve non ha alcuna intenzione di cedere il suo pilastro difensivo, pertanto difficilmente a giugno si siederà al tavolo delle trattative.

In occasione della finestra estiva di calciomercato, la Juventus valuterà anche alcuni colpi in entrata con l'obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa di Igor Tudor.

Non tramonta il sogno Tonali per il centrocampo

Tra gli obiettivi della Juventus, oltre a quello di blindare alcuni dei propri fuoriclasse tra cui Bremer, che quello di rinforzare il reparto di centrocampo. Il sogno per la mediana resta Sandro Tonali, che la Vecchia Signora aveva già messo nel mirino lo scorso giugno.

In estate, i bianconeri potrebbero fare un nuovo tentativo per il centrocampista della nazionale italiana, per il quale il Newcastle non intende fare sconti. Prima di avanzare un'offerta importante al club inglese la Juventus dovrà cercare di fare cassa, cedendo alcuni calciatori di spessore. La Juventus potrebbe scegliere di sacrificare Koopmeiners che in bianconero non è ancora riuscito ad evidenziare il potenziale espresso con la maglia dell'Atalanta, quello stesso potenziale per il quale la Juventus aveva deciso di acquistarlo dal club bergamasco per una cifra vicina ai 60 milioni di euro.