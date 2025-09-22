Cercasi centrocampista in casa Juventus: la partita del Bentegodi col Verona ha evidenziato una mancanza di alternative in mediana con Thuram e Locatelli in difficoltà dopo gli impegni contro Inter e Borussia Dortmund. Per questo, la dirigenza bianconera sta sondando diversi piste per rinforzare il centrocampo a gennaio e tra queste ci sarebbe anche quella che porta a Sergej Milinkovic Savic che potrebbe lasciare l'Al-Hilal già a inizio 2026.

Si monitora Milinkovic per il centrocampo

Nonostante un ruolo fondamentale nella formazione di Inzaghi, il futuro dell'ex Lazio è in bilico visto il contratto in scadenza nel giugno 2026 e la possibilità di partire a parametro in zero in estate.

In caso di mancato accordo tra le parti, la Juventus potrebbe farsi avanti già nella finestra invernale di mercato mettendo sul piatto una cifra tra i 15-20 milioni di euro così da battere la concorrenza di altri club europei. Al momento non si può parlare di una trattativa reale, ma di un'idea da parte della Vecchia Signora che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

Il serbo sarebbe un grande colpo per il club bianconero: darebbe infatti personalità, qualità e soprattutto fisicità al centrocampo a disposizione di Tudor. Il classe '95 inoltre ha le caratteristiche perfette per il modulo utilizzato dal tecnico juventino vista la sua duttilità tattica nel poter occupare sia il ruolo di mediano ma anche di trequartista, vista la sua innata capacità di inserimento come dimostrato ai tempi della Lazio.

Il centrocampista serbo non è però l'unica pista seguita dalla Vecchia Signora, che valuta anche la candidatura di Ruben Loftus-Cheek, il quale ha iniziato bene la stagione con il Milan. L'inglese ha una valutazione attorno ai 20 milioni di euro; viva anche la candidatura di Yves Bissouma non una prima scelta al Tottenham. Gli Spurs chiedono una cifra vicina ai 25-28 milioni per cedere il centrocampista maliano già a gennaio.

Retroscena Rashford, l'interesse estivo di Juve e Milan

Marcus Rashford è partito fortissimo nella sua nuova avventura al Barcellona. Sei partite e tre reti per l'attaccante inglese che in estate è stato uno dei calciatori più richiesti sul fronte calciomercato, anche in Italia.

Infatti stando ad alcuni retroscena, il classe '97 era stato proposto sia alla Juventus che al Milan senza però concretizzarsi un suo approdo in Italia.

Sia i bianconeri che i rossoneri non sono riusciti a trovare una quadra economica con il Manchester United visti i costi elevati dell'operazione, soprattutto dal punto di vista dell'ingaggio. Il calciatore si è successivamente trasferito in Spagna alla corte di Flick, mentre le due società italiane hanno virato su altri obiettivi.