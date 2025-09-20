Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come la Juventus avrebbe un grosso problema numerico a centrocampo che dovrà risolvere nel mercato di gennaio. Mecca ha poi detto la propria sull'1-1 ottenuto dai bianconeri nella trasferta di campionato contro l'Hellas Verona.

Mecca: 'Questa squadra ha una voragine enorme a centrocampo, a gennaio serve un intervento'

Lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla Juventus e a quelle che sarebbero le mancanze strutturali della formazione bianconera: "La Juve ha una voragine enorme a centrocampo.

A gennaio serve assolutamente intervenire perché non si può pensare di andare avanti tutta la stagione sperando che Kephren Thuram domini tutte le volte. Anche perché poi succede che anche lui sia stanco o in giornata no".

Mecca, in un secondo messaggio, ha poi scritto la sua in merito al pareggio pomeridiano per 1-1 andato in scena al Bentegodi fra la Juventus e l'Hellas Verona: "Pagata la stanchezza di giocatori chiave. La Juve non è al 100% e se non va al massimo sicuramente non vince. Lo sapevamo, bisogna guardare avanti, siamo solo all’inizio. Questa partita mi spaventava molto ed infatti è stata dura. Il rosso non dato a Orban è davvero clamoroso".

Nello specifico, Mecca fa riferimento a una sbracciata che il calciatore dell'Hellas Verona ha rifilato al difensore della Juventus Federico Gatti in occasione di un contrasto all'altezza del centrocampo.

Juve, le parole di Mecca scatenano il web: 'Oggi Tudor non ci ha capito nulla'

Le parole di Mecca sul pareggio fra la Juventus e l'Hellas Verona hanno acceso il dibattito sul web e fra i suoi follower: "Ma se siamo stanchi a settembre dove vogliamo andare? Se non reggiamo tre partite non possiamo lottare per nulla. Anzi una e mezza perché secondo Tudor già contro il Dortmund a fine primo tempo erano morti. A questo punto giochiamo la Champions League con la primavera e proviamoci in Italia", scrive un utente su X.

Un altro poi sottolinea: "Contro squadre che randellano gli stinchi è necessario passare la palla di prima e smarcarsi, oggi erano fermi ad aspettare e il centrocampo faceva troppi errori nei passaggi.

Il cambio di uomini ci sta ma devi avere punti fermi, mentre la mediana è una giostra continua".

Infine c'è chi se la prende anche con l'allenatore: "Perché non citi pure le scelte incomprensibili di Tudor? Come si fa a mettere Openda che è un attaccante a fare il tutto fascia pur di non cambiare modulo? Passare al 4-2-3-1 era troppo difficile ? Tudor non ha capito nulla oggi".