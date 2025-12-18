Secondo le ultime indiscrizioni provenienti dal web, il futuro di Kenan Yildiz potrebbe presto diventare uno dei temi caldi del mercato europeo. Stando a quanto riportato su X dal giornalista sportivo Ben Jacobs, il Manchester United starebbe infatti mostrando un forte interesse per l’attaccante della Juventus, considerato uno dei profili più promettenti del panorama continentale. I Red Devils avrebbero iniziato a monitorare con attenzione la situazione contrattuale del classe 2005, pronti a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti.

Juve, un rinnovo di contratto in apparente stallo

Yıldız è attualmente legato al club bianconero da un contratto valido fino al 2030, ma i dialoghi tra il suo entourage e la dirigenza juventina per un adeguamento economico significativo non avrebbero ancora portato a una fumata bianca. L’obiettivo del calciatore sarebbe quello di ottenere un ingaggio che lo collochi tra i più pagati dell’intera rosa, a conferma del ruolo centrale che si immagina per lui nel progetto tecnico. Inoltre, il calciatore, avrebbe chiesto garanzie tecniche al club, che gli permetterebbero in caso di permanenza di competere per i massimi livelli.

Le parti avrebbero quindi in dialogo in corso ma il protrarsi delle trattative starebbe alimentando un clima di incertezza, terreno fertile per l’inserimento di club stranieri.

In questo contesto, il Manchester United potrebbe provare a giocare le proprie carte per convincere il talento turco a misurarsi con la Premier League. D’altronde, la società di Old Trafford non sarebbe la prima inglese a muoversi in questa direzione: nelle scorse settimane, infatti, anche Liverpool, Chelsea e Arsenal avrebbero manifestato un interesse neppure troppo velato nei confronti dell’attaccante juventino, segnale di come il suo profilo sia ormai sotto i riflettori dei grandi club europei.

Juventus, in caso di cessione, il club bianconero vorrebbe una somma a 3 cifre

Resta però l’ostacolo economico, tutt’altro che secondario. Un eventuale accordo per strappare Yıldız alla Juventus comporterebbe un investimento compreso tra i 90 e i 100 milioni di euro, cifra che il club bianconero chiederebbe per privarsi di uno dei suoi gioielli più luminosi.

Una valutazione che testimonia quanto la Juventus creda nel potenziale del giocatore, ma che non sembra destinata a scoraggiare i top club, pronti a sfidarsi per assicurarsi uno dei talenti più interessanti della nuova generazione. D'altronde è risaputo come la Premier League sia uno dei campionati più ricchi d'Europa e di movimenti di mercato come potrebbe essere quello di Yildiz, se ne vedono annualmente. Basti chiedere al Liverpool, che appena 5 mesi fa ha speso la bellezza di 150 milioni di euro per acquisire Florian Wirtz.