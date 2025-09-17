Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come il pareggio della Juventus contro il Borussia Dortmund debba essere visto con positività. Secondo Mecca infatti, la formazione bianconera avrebbe finalmente ritrovato quello spirito battagliero che da sempre contraddistingue la vecchia signora.

Juventus, Mecca: 'Vedo il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio col Dortmund e una squadra che ha un'anima'

Il 4 a 4 fra Juventus e Borussia Dortmund nella prima stagionale di Champions League ha esaltato gran parte della tifoseria, contenta di vedere una squadra mai realmente doma.

Fra questi si annovera Edoardo Mecca, noto speaker radiofonico esperto di calciomercato che su X ha scritto: "Al netto di tutti gli errori e le cose da migliorare, guardo il bicchiere mezzo pieno: dopo anni stiamo tornando a vedere una Juve che ha un’anima, che non si dà mai per vinta e che lotta su ogni pallone fino all’ultimo secondo. Siamo alla quarta partita stagionale con giocatori importanti che sono tornati da lunga inattività e altri che devono recuperare da infortuni".

Mecca, nel suo slancio di ottimismo ha poi concluso sottolineando: "Ricordiamoci anche che la preparazione è iniziata tardi. Ci vorrà un po’ di tempo per trovare equilibrio ma questo gruppo può fare bene. Verona sarà un banco di prova importantissimo per saggiare la tenuta mentale: l’anno scorso queste partite sono state la nostra condanna".

Sulla scorta di quanto evidenziato da Mecca, effettivamente il prossimo match che giocherà la Juventus, quello in trasferta con l'Hellas Verona, sarà molto importante per capire la risposta della squadra e la reale profondità della rosa bianconera. Tudor infatti potrebbe attuare dei cambi per dare spazio alle riserve e soprattutto far rifiatare calciatori che stanno tirando la carretta bianconera da quando è iniziata la stagione. Calciatori come Bremer o Yildiz potrebbero quanto meno iniziare la gara seduti dalla panchina, lasciando spazio a comprimari di tutto rispetto come Rugani e Openda.

Juve, i tifosi si dividono dopo le parole di Mecca: 'La mentalità c'é ma prendiamo troppi tiri'

Le parole di Mecca, come di consueto, hanno acceso la discussione e diviso i suoi fan sul web: "Edo sono d’accordo con te.

La mentalità sta facendo la differenza, l’ha detto anche il mister ieri. La Juve seppure affannata sta colpendo chi le capita davanti. Una volta trovata la tenuta fisica e atletica, e con le giuste quadrature ci divertiremo davvero" scrive un utente su X. Un altro invece sottolinea: "Il carattere finalmente c'è, 7 gol in due partite sinceramente non fanno fare sonni tranquilli. Il Borussia è una squadra ostica ma non è il Real.. non puoi far tirare da fuori area così liberamente gli avversari".

C'é chi infine fra i tifosi, predica calma: "Non voglio fare il guastafeste però erano le stesse identiche parole del post-Lipsia o dell'inizio di stagione 2023-24, quindi non mi illudo più. Questa squadra la voglio vedere a novembre-gennaio: lì scopriremo davvero chi siamo".