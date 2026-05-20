L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha rivelato indiscrezioni che potrebbero cambiare le sorti del club bianconero: "Ci sono delle importanti novità, almeno per quanto ho raccolto nel pomeriggio di oggi, su quello che dovrebbe essere il prossimo futuro della Juventus. Da quello che so, John Elkann insieme a Giorgio Chiellini e a Luciano Spalletti saranno il cardine della società bianconera del prossimo futuro. Questo, a patto che si chiarisca la posizione del tecnico toscano, che si dimetterebbe senza problemi qualora subodorasse dubbi sulla qualità del suo operato.

La palla quindi è tutta nelle mani di John Elkann, che si dovrebbe incontrare con Spalletti la prossima settimana, anche se telefonicamente i due hanno già parlato e gettare le basi del progetto. Il toscano ha posto delle condizioni e sicuramente il mercato è una di queste, ma non la sola. Infatti tra le richieste ci sarà un cambio dei vertici dirigenziali".

Juventus, Gramellini sgancia la bomba: 'Chiellini potrebbe essere il nuovo ad bianconero'

Ancora Gramellini: "Modesto e Comolli mi risultano parecchio fuori dai giochi in questo momento. Confermo quindi che dalle indiscrezioni raccolte proprio nella giornata di oggi, dovrebbe esserci un cambio nella figura apicale dell'amministratore delegato.

Il rapporto fra il manager francese e Spalletti è ai minimi termini, non c'è dialogo, non c'è sintonia, non c'è stima fra i due. Comolli a gennaio non ha fatto nulla per assecondare le richieste di Spalletti che erano state chiare e sempre Comolli quest'estate, quando c'erano i dubbi sulla permanenza di Igor Tudor, aveva bocciato il nome di Spalletti, cercando invece profili come Conte e Gasperini. Il toscano, di conseguenza, ha annunciato a Elkann che non c'é compatibilità con il francese, mettendo l'ad di Exor fondamentalmente davanti a un bivio. Quindi vista la fiducia incondizionata nei confronti del tecnico da Certaldo, si stanno facendo riflessioni importanti alla Continassa per quanto concerne il quadro dirigenziale del club.

Quindi, da quanto trapela, il prossimo amministratore delegato della Juventus potrebbe essere Chiellini".

Tognozzi il nome indicato da Spalletti

Infine Gramellini ha specificato: "Chiellini potrebbe quindi scalare ulteriormente i vertici all'interno della dirigenza bianconera ed essere lui il nuovo ad della Juventus. Attenzione perché tra i nomi fatti da Luciano Spalletti per implementare la dirigenza bianconera ci sarebbe quello di Tognozzi, con il quale il toscano collaborò già ai tempi dello Zenit e verso il quale prova grande stima".