Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Matteo Moretto, il tema Teun Koopmeiners potrebbe accendersi molto preso in chiave calciomercato. La Juventus vorrebbe recuperarlo ma qualora l'olandese continuasse a deludere, potrebbe finire sulla lista dei partenti.

Juventus, Moretto: 'Uno dei temi che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi è quello di Koopmeiners'

Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube e parlando della Juventus ha detto: "Uno dei temi che potremmo sviluppare nei prossimi mesi in chiave calciomercato è quello di Teun Koopmeiners: sicuramente la Juventus ha grande fiducia nell'olandese e crede in lui, soprattutto perché il calciatore è stato prelevato dall'Atalanta appena un anno fa per una cifra davvero importante per le casse del club, circa 60 milioni di euro.

Una somma record anche per la storia della società bergamasca ma che Koopmeiners finora non ha dimostrato di valere in quel di Torino, dove il giocatore non è stato in grado di performare al 100%".

Moretto ha proseguito: "C'é però una curiosità da raccontare in merito a questo argomento: nella scorsa estate alla Continassa, quando il direttore sportivo era ancora Cristiano Giuntoli, posso dire che se fosse arrivata un'offerta importante a livello economico per Koopmeiners, allora la Juventus l'avrebbe considerata seriamente. Questo perché pur di arrivare ad acquisire determinati calciatori, mi viene in mente ad esempio Victor Osimhen che era il primo obiettivo di Giuntoli o Sandro Tonali, la società piemontese avrebbe meditato anche sula cessione del centrocampista ex Atalanta.

Vedremo come si evolverà il mercato nel prossimo futuro, ad oggi la Juventus ha grande fiducia in Koopmeiners e vuole recuperarlo però chiaramente il campo e le prestazioni del calciatore parleranno per lui a fine anno".

Passando al Milan, Moretto ha infine parlato della situazione legata al rinnovo di Maignan: "Maignan è stato vicino a lasciare la formazione rossonera già nell'ultima campagna rafforzamenti estiva, perché il Chelsea aveva offerto una cifra attorno ai 10 milioni che Tare ha però ritenuto troppo bassa. Le parti hanno quindi deciso di andare avanti in vista di questa stagione di ricostruzione ma resta una distanza fra la richiesta del calciatore e la società lombarda. Siamo di fronte a uno stallo e qualcuno al Milan già pensa che Maignan ha deciso di andare via a 0".

I tifosi rispondono a Moretto: 'Koopmeiners ormai è irrecuperabile'

Le parole di Moretto hanno acceso la discussione sul web: "Koopmeiners ormai è irrecuperabile, l'unica cosa che puoi fare è prestarlo e sperare che qualcuno lo metta in vetrina. Soffre troppo il peso della maglia e delle pressioni in generale" scrive un utente sul web. Un altro poi concentrandosi sul tema Milan aggiunge: "L’anno prossimo serviranno un portiere forte e affidabile, un grande difensore centrale di esperienza, un laterale valido, una grande prima punta e un centrocampista in più al netto delle condizioni di Luka Modric. C’è da fare molto sin da gennaio".