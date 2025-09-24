Intervistato nelle scorse ore da TMW Radio, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha sottolineato che la Juventus dovrebbe prendere un centrocampista nel mercato di gennaio e più nello specifico Sergej Milinkovic-Savic, ex Lazio attualmente in forza all'Al-Hilal.

Tacchinardi: 'Milinkovic-Savic? Lo vado a prendere io con la macchina a gennaio'

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi è stato intervistato da TMW Radio e parlando della Juventus ha detto: "Penso che questa squadra abbia terribilmente bisogno di un paio di calciatori in più, specie a centrocampo.

Perché a livello offensivo è migliorata tanto e sicuramente con i nuovi innesti farà sempre meglio. Tudor sta provando a inserire Koopmeiners ma è l'olandese che dovrà a prendersi in mano la squadra. Lì c'è un buco che a gennaio la società deve mettere a posto, vediamo se ci riusciranno per gennaio. Milinkovic-Savic? Se è disposto ad accettare la Juve lo vado a prendere io in macchina"

Sull'importanza del DNA bianconero: "Tudor lo sta trasmettendo, perché l'ossessione di quello che fai è l'unica ricetta per permetterti di essere vincente. Igor poi può anche non vincere, visto che alla fine è solo una squadra ad alzare i trofei a fine stagione, però devi sentire quella voglia di combattere. Ricordo ad esempio quando l'anno scorso Motta aveva sottolineato che la squadra non dovesse avere l'ossessione per la vittoria: una frase che io considero sbagliata, perché i calciatori devono avere spirito e voglia di battersi ogni partita per la maglia che indossano.

La Juve quest'anno non sta facendo un grande calcio però sta vincendo le partite con l'orgoglio, con la volontà di non mollare mai, un fattore molto importante per come la vedo io. Ricordo che anche la mia Juve a volte vinceva grazie al gruppo, nonostante non fossimo i più forti, perché è l'unione di squadra che ti porta ai vertici".

Tacchinardi ha infine concluso: "Far parte dell'Hall of fame è stata una grande gioia e mi sono emozionato quando ho ricevuto la lettera nella quale mi veniva riferito che sarei entrato nella storia di questa fantastica società. E' stato motivo di grande orgoglio, perché io da ragazzino andavo allo stadio a vedere la Juve e a seguire calciatori come Platini. A chi ho pensato quando l'ho saputo?

A mio padre, che oltre a essere juventino e ad avermi trasmesso l'amore per questi colori, ha fatto grandi sacrifici economici per permettermi di giocare a pallone. E' stato lui il primo a cui ho dedicato mentalmente questo attestato" .

Milinkovic Savic, un contratto in scadenza nel 2026 che potrebbe facilitarne l'uscita

Milinkovic-Savic è stato già tante volte accostato nel recente passato alla Juventus ma la prossima sessione di rafforzamento invernale potrebbe essere quella idonea per vederlo sbarcare a Torino.

Il centrocampista serbo infatti andrà in scadenza di contratto con l'Al-Hilal nell'estate del 2026, una circostanza che ne favorirebbe l'uscita a titolo definitivo.