Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il direttore generale della Juventus Damien Comolli starebbe già valutando alcuni attaccanti che potrebbero prendere il posto di Dusan Vlahovic, il cui contratto scadrà a luglio. Tra questi emergono due profili dell'Atalanta, Ademola Lookman e Gianluca Scamacca.

Juventus, per il dopo Vlahovic Comolli guarda in casa Atalanta e pensa a uno tra Scamacca o Lookman

La Juventus starebbe guardando già oltre Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo, il cui contratto con i bianconeri scadrà al termine della stagione, difficilmente rinnoverà.

Per questo motivo il direttore generale Damien Comolli non vorrebbe farsi trovare impreparato e starebbe già da ora valutando alcuni attaccanti per il futuro.

Tra i nomi sul tavolo, secondo indiscrezioni, spiccano due profili che militano entrambi nell’Atalanta: Ademola Lookman e Gianluca Scamacca.

Il primo, esterno offensivo nigeriano, è stato a un passo dal trasferimento all’Inter durante l’ultima sessione estiva, ma la trattativa si è arenata sul più bello. Una frattura che ha incrinato il rapporto tra Lookman e la società bergamasca, con il giocatore attualmente fuori dai piani tecnici di Jurić. Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, la Juventus punta a sfruttare la situazione per abbassare le pretese di Percassi: solo poche settimane fa, il patron nerazzurro valutava Lookman non meno di 50 milioni di euro.

Diverso il discorso legato a Gianluca Scamacca. L’attaccante classe ’99, per caratteristiche fisiche e tecniche, è il profilo che più si avvicina a Vlahovic. Forte fisicamente, ma al tempo stesso dotato di una buona qualità palla al piede, Scamacca rappresenta un centravanti moderno e capace di svariare sul fronte offensivo. Tuttavia, i numerosi problemi fisici che ne hanno limitato la continuità anche in questa stagione rischiano di condizionare la sua valutazione: dai 30 milioni chiesti dall’Atalanta si potrebbe scendere sensibilmente.

Comolli osserva e prende appunti: la Juventus del futuro dovrà inevitabilmente ripartire da un nuovo numero 9. Lookman e Scamacca restano due opzioni percorribili, ma non le uniche e con il tempo tante altre ne verranno fuori.

Juve, il club bianconero potrebbe anche tentare di rinnovare il serbo

Ovviamente il discorso del nuovo centravanti si porrà per la Juventus se Vlahovic, come sembra, dovesse davvero uscire dal club bianconero a fine anno. Tuttavia voci non troppo insistenti vorrebbero la società piemontese pronta a tentare un ultimo affondo nei confronti del bomber serbo, con l'obiettivo di offrirgli un rinnovo al ribasso, ma comunque oneroso.