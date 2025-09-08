Nel corso di Dribbling, il giornalista Nicolò Ceccarini ha rivelato un’indiscrezione destinata a riaccendere il dibattito in casa Juventus. “Da quello che ci risulta, Dusan Vlahovic avrà presto una proposta di rinnovo da parte della Juventus – ha detto – ed è una notizia importante, perché è cambiato il mondo in casa bianconera: dal possibile addio alla permanenza, fino all’ipotesi rinnovo”.

Un passaggio che segna un’inversione di tendenza netta rispetto alle voci circolate fino a poche settimane fa, quando l’ipotesi più accreditata era quella di un addio a fine stagione, con l’attaccante serbo pronto a liberarsi a parametro zero.

L’avvio di campionato, però, ha cambiato gli scenari: Vlahovic ha ritrovato continuità, gol e incisività, convincendo – almeno secondo Ceccarini – società e staff tecnico a considerarlo nuovamente un pilastro del progetto.

Juventus, trovare un accordo con Vlahovic non sarà facile

Il nodo resta quello contrattuale ed economico. Attualmente Vlahovic percepisce circa 12 milioni di euro netti, cifra che limita notevolmente i margini di manovra della Juventus, impegnata in una politica di contenimento dei costi. In caso di svincolo nell’estate 2026, il centravanti potrebbe mantenere un ingaggio simile e ottenere anche un corposo premio alla firma, come spesso avviene nei grandi trasferimenti a parametro zero.

Non è un dettaglio: lo stesso club bianconero ha dovuto piegarsi a questa logica nell’operazione che ha portato Jonathan David alla Continassa, versando al canadese e al suo entourage un bonus significativo per strappare il suo sì.

Vlahovic, restare a Torino o rilanciarsi altrove? I dubbi di un rebus che potrebbe risolversi solo a fine stagione

Resta ora da capire la posizione del giocatore e del suo entourage. Accettare l'eventuale rinnovo proposto dalla Juventus significherebbe sicuramente dover scendere a patti con un ingaggio al ribasso rispetto a quello extralusso percepito ora dal serbo. Al contrario, rifiutare e arrivare a scadenza darebbe a Vlahovic la possibilità di scegliere liberamente la prossima destinazione, con tutti i vantaggi economici citati sopra.

L’impressione è che il futuro del centravanti serbo resti, e potrebbe restare per tutta la stagione un vero rebus da risolvere solo a fine anno. Nel frattempo, Igor Tudor e la tifoseria bianconera si godono i gol di Vlahovic, che a proposito, ha trovato la via della rete anche in Nazionale, regalando alla sua Serbia il secondo posto in classifica nel girone K utile per la qualificazione al prossimo mondiale.