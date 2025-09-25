Secondo quanto riferito dall'opinionista Luca Gramellini su Youtube, il tecnico della Juventus Igor Tudor dovrebbe meditare su un cambio di modulo che preveda magari l'inserimento di un centrocampista in più a discapito di un difensore.

Gramellini: 'Tudor sia più camaleontico e metta il centrocampo a tre'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juve e dei cambiamenti tattici a cui dovrebbe pensare Igor Tudor: "Capisco che ogni allenatore debba avere un'idea tattica prioritaria alla quale dare varianti.

Il problema è che queste varianti non le ho viste finora, se non in una sorta di confusione generale quando sono stati inseriti tutti gli attaccanti per recuperare un risultato. È un aspetto sul quale Tudor deve lavorare, soprattutto alla luce della rosa che ha a disposizione, perché essere camaleontico è un pregio. Quindi spero che il croato si sappia adattare ai giocatori che ha, piuttosto che spingere gli stessi giocatori verso il suo modulo preferito. Perché non è detto che la Juventus non possa giocare con il 4-2-3-1 ma può anche darsi che la squadra possa essere disposta in campo con un sistema diverso. Io ad esempio credo che con un centrocampo a tre avresti molte più soluzioni e vedresti cose diverse da quelle a cui abbiamo assistito finora".

Gramellini ha proseguito: "Tudor deve evitare di creare confusione nei propri giocatori, soprattutto nel non determinare la titolarità di un undici preciso. Capisco che il croato, anche in conferenza stampa, sbandieri il fatto che ogni elemento della sua rosa sia importante, però ci deve essere anche una gerarchia in una squadra. Perché se tu una volta metti David, poi Vlahovic, poi Openda, poi due di questi insieme e escludi l'altro. Insomma, più che competizione cosi rischi di generare confusione. Io non penso che con l'Atalanta si potrebbe rivedere David perché il canadese in settimana si è allenato meglio dei suoi diretti competitor. Queste sono scelte dell'allenatore che peraltro, nel caso specifico, condivido anche.

Perché abbiamo visto come Dusan Vlahovic, al netto delle sue vicende personali con la Juve, renda molto di più quando lanciato a partita in corso che non dal primo minuto. Detto questo però, ribadisco il concetto e sottolineo che la troppa rotazione li davanti faccia male ai calciatori".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Dobbiamo passare a una mediana a tre'

Le parole di Gramellini hanno acceso il dibattito sul web: "Per ora possiamo e dobbiamo fare il centrocampo a tre… non abbiamo mediani per giocare a due, mi sembra palese. Temo che Tudor da questo orecchio non ci senta, speriamo che qualcuno in alto glielo faccia capire" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Anche io preferisco il 4-3-3 soprattutto per le caratteristiche dei giocatori e per l'abbondanza che abbiamo in attacco; Però non credo nemmeno che Tudor voglia farsi del male da solo, quindi fidiamoci delle sue decisioni".