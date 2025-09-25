Nelle scorse ore il giornalista Claudio Zuliani ha respinto con forza su Youtube le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus pronta a riaccogliere nel proprio CdA Jean Claude Blanc, dirigente francese già passato ai vertici della società piemontese.

Zuliani: 'Non voglio ascoltare le voci che vorrebbero Blanc nuovamente dentro al Cda del club'

Il giornalista Claudio Zuliani ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato alla Juve e ad alcune voci sul club bianconero: "Domani sarà una giornata importante e non perché parlerà Tudor dopo tutto il caos che si è creato attorno alla Juve a seguito delle sue parole, ma perché in mattinata c'è il consiglio di amministrazione del club.

In merito a questo, sto cercando in tutte le maniere di respingere quel gossip che vorrebbe Jean Claude Blanc nuovamente dentro alla Juve. Una cosa che non mi auguro dopo tutti i danni che ha fatto nell'epoca di Cobolli Gigli. Qui siamo nell'epoca Comolli e quindi spero che il francese resti lontano dalla Continassa".

Proprio su Comolli, Zuliani ha aggiunto: "Il direttore generale potrebbe diventare il nuovo amministratore delegato della Juventus e questo vuol dire che Elkann gli sta consegnando le chiavi in mano del club. Vedremo se si sarà affidato alla persona giusta, certo è che le prime manovre fatte dal transalpino sono state tutte corrette e quindi merita fiducia".

Zuliani è poi passato al campo e parlando dei possibili indisponibili per Juve-Atalanta ha detto: "Conceicao ha fatto allenamento indifferenziato mentre Miretti è quasi pronto a rientrare, si parla della prossima settimana.

Per il resto non ci sono grandi novità. Sponda Atalanta De Ketelaere ha partecipato solo in parte all'allenamento di gruppo, mentre Kolasinac si è addestrato con la primavera e quindi non dovrebbe fare parte della partita dell'Allianz Stadium".

Infine il giornalista ha detto la sua sull'arbitro scelto da Rocchi per la partita dei bianconeri di sabato pomeriggio: "Sozza è il prescelto per arbitrare il match fra Juventus e Atalanta e come ha fatto con Rapuano, di cui avevo ricordato un rigore non dato ai bianconeri contro il Lecce, farò con lui. Il fischietto da Milano è lo stesso della gara che, insieme a quella di Firenze, costò la panchina a Motta l'anno scorso. Insomma è quello di Juventus-Atalanta 0-4, un match di cui ho un paio di chicche da ricordare: la prima, Sozza aveva Aureliano al Var, lo stesso che settimana scorsa ha fatto infuriare i bianconeri per l'1-1 con l'Hellas.

Seconda cosa, in quella partita l'arbitro assegnò un rigore dubbio ai bergamaschi e non ne diede uno alla Juve per un tocco di mano considerato regolare di Toloi. Sozza è lo stesso che nel 2022 in Juve-Napoli finito 1-1 non assegnò per un tocco di mano di Mertens un rigore piuttosto palese".

Blanc, 4 anni alla Juve non ricordati bene dai tifosi bianconeri

Jean-Claude Blanc ha lavorato alla Juventus dal 2006 al 2010, inizialmente come direttore generale e poi come amministratore delegato e presidente a interim. La sua gestione è stata criticata perché coincise con gli anni più difficili del dopo-Calciopoli: la squadra faticava a ritrovare competitività in Italia e in Europa, furono compiuti investimenti onerosi ma poco efficaci (come gli ingaggi di Diego e di Felipe Melo) e la costruzione della rosa non risultò all’altezza della tradizione bianconera.