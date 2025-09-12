Una delle partite più attese del campionato italiano, il Derby d'Italia tra Juventus e Inter, è in programma il 13 settembre alle ore 18. L'Allianz Stadium di Torino si prepara ad accogliere le due storiche contendenti nel terzo turno della Serie A 2025. Con entrambi i club desiderosi di consolidare la propria posizione in classifica dopo l’avvio di stagione, l'atmosfera si preannuncia incandescente. La Juventus cercherà di restare a punteggio pieno davanti al pubblico di casa, mentre l'Inter ha bisogno dei tre punti per dare fiducia a un ambiente che cerca nel nuovo allenatore Cristian Chivu la spinta definitiva verso un ciclo di successi, anche sui campi internazionali.

Le quote dei bookmaker: equilibrio per il Derby d'Italia

William Hill quota la vittoria della Juventus a 2.62, mentre il pareggio è dato a 3.00 e il successo dell'Inter a 2.75. Anche su Bet365 le quote indicano un sostanziale equilibrio, con la vittoria bianconera a 2.55, il pareggio a 3.30 e la vittoria nerazzurro a 2.75. Questo testimonia quanto i bookmaker credano che l'esito della sfida possa essere determinato dai dettagli, senza un chiaro favorito.

Giocatori chiave: i protagonisti attesi di Juventus e Inter

La Juventus conta su alcuni giovani talenti che hanno già iniziato a mostrare il loro valore in questa stagione. Tra questi spicca Khéphren Thuram, che nelle prime due apparizioni da centrocampista ha mantenuto una valutazione media di 7.3. Con 107 passaggi e 15 duelli vinti su 24, sta dimostrando di essere una presenza fondamentale nel cuore del campo bianconero.

Giovane ma già decisivo, Kenan Yıldız si è distinto con 2 assist cruciali nelle prime due giornate, confermandosi un elemento chiave nella costruzione del gioco bianconero. Con la sua capacità di controllo palla e passaggi chiave (7 registrati), Yıldız è sicuramente un talento da monitorare.

Tra le fila dell'Inter, Nicolò Barella è al centro dell'attenzione grazie alla sua affidabilità e visione di gioco. Con 168 passaggi complessivi e una valutazione media di 7.6, Barella si conferma come perno del centrocampo nerazzurro, pronto a dettare i tempi di gioco contro i bianconeri.

Senza dubbio Marcus Thuram ha già brillato nelle sue prestazioni con 2 gol e un assist nelle prime due partite, denotando una buona forma con una valutazione media di 7.9. La sua incisività sotto porta e la forza nei duelli (15 vinti su 30) lo rendono una minaccia costante per le difese avversarie.

Infine Lautaro Martínez rappresenta sempre una garanzia in attacco, già a segno in questa stagione. Con un rating di 7.4, il suo contributo non si limita solo alla finalizzazione, ma anche alla costruzione del gioco, come dimostrano la sua partecipazione nei duelli e le sue capacità nel dribbling.

La sua presenza sarà fondamentale per l'attacco dell'Inter.