Il Mapei Stadium di Reggio Emilia si prepara ad ospitare la sfida tra sassuolo e Lazio, in programma per domenica 14 settembre alle 18:00, valida per la terza giornata di Serie A 2025. Le due squadre si affronteranno per cercare di migliorare la propria posizione in classifica, con gli ospiti reduci da una vittoria per 4-0 sul Verona, mentre il Sassuolo cercherà la spinta di casa per sbloccare la classifica.

Quote di Sassuolo-Lazio: i biancocelesti partono da favoriti

Secondo i bookmaker la Lazio è la squadra favorita per portarsi a casa i tre punti.

William Hill quota il successo degli aquilotti a 2.10, mentre un eventuale pareggio è dato a 3.30. La vittoria interna del Sassuolo, invece, viene valutata a 3.30. Quote simili si registrano da Bet365, che propone la Lazio vincente a 2.10, il pareggio a 3.60, e il successo del Sassuolo leggermente meno favorito a 3.25. Tali previsioni riflettono la fiducia dei bookmaker nelle capacità della squadra capitolina di imporsi in trasferta.

Giocatori chiave: Berardi per il Sassuolo, Zaccagni la minaccia biancoceleste

Domenico Berardi, da anni uomo simbolo del Sassuolo, è pronto a fare la differenza anche contro la Lazio. In questa stagione ha collezionato 180 minuti in campo con un gol all'attivo. L’attaccante classe '94 ha segnato su calcio di rigore e cercando di impensierire le difese avversarie con 3 tiri totali, di cui 2 nello specchio.

Nonostante il suo contributo sia sempre prezioso, la sua media di 6.7 su due partite suggerisce spazio per miglioramenti, specialmente in termini di efficacia nei duelli (7 vinti su 18).

Per la Lazio Mattia Zaccagni si conferma uno dei più affilati coltelli nell’arsenale biancoceleste. Il centrocampista offensivo ha giocato 156 minuti nelle prime due giornate, mettendo a segno una rete. La sua valutazione media di 7.2 riflette un avvio di stagione all'insegna della qualità. Capace di attirare falli (11 conquistati) e di vincere la maggior parte dei duelli (13 su 25), Zaccagni rappresenta una minaccia continua per le difese avversarie, obbligando i tecnici avversari a ideare specifiche contromosse per arginare il suo impatto in campo.

Un altro elemento importante per i biancocelesti è Valentín Castellanos, l'attaccante argentino che si sta mettendo in luce con due assist e un gol, registrando una valutazione media di 7.45. Nelle primissime partite di stagione Castellanos è risultato essere una freccia nell’arco di mister Sarri, grazie alla sua abilità nel gioco aereo e alla sua presenza in area di rigore, capace di ribaltare le sorti dell'incontro in qualsiasi momento.