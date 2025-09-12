Lunedì 15 settembre alle ore 18:30 il verona si prepara ad accogliere la cremonese allo Stadio Marcantonio Bentegodi per quella che si preannuncia una sfida intensa della terza giornata della Serie A 2025-26. Se da una parte i gialloblù puntano sul sostegno del proprio pubblico veronese per strappare i primi punti in campionato, la Cremonese non starà certo a guardare, desiderosa di far valere il proprio gioco anche in trasferta.

Quote di Verona-Cremonese: i gialloblù partono con i favori del pronostico

I principali bookmaker vedono il Verona come leggermente favorito in questa sfida.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.25, mentre il pareggio è quotato a 3.10 e un successo della Cremonese è valutato con la stessa quota del pareggio. Bet365 conferma una tendenza simile offrendo il colpo interno dei veneti sempre a 2.25, ma considera il segno X leggermente più improbabile a 3.30, con la vittoria dei grigiorossi a 3.20. In sintesi, le previsioni prelude un match bilanciato, ma un lieve vantaggio per il Verona se lo si guarda alla lavagna dei bookmaker.

Le statistiche dei giocatori più attesi: fari puntati su Serdar e Bonazzoli

Suat Serdar si candida a essere una delle pedine chiave per il Verona. Il centrocampista tedesco ha mostrato di saper lasciare il segno nei primi incontri, segnando già un gol in 172 minuti giocati, spalmati in due presenze iniziali.

Con un rating di 7.2, Serdar si contraddistingue per la sua abilità nei tackle (6) e nell’intercettare (3), dimostrando grinta e intelligenza tattica in mezzo al campo. Inoltre con 4 dribbling riusciti su 5 tentati, Serdar garantisce anche qualità tecnica nell’uno contro uno, risultando un tassello prezioso nel dispositivo scaligero.

Per la formazione di Cremona Federico Bonazzoli rappresenta un'arma importante in attacco, in particolare dopo la prestazione brillante nell'esordio a San Siro, con un gol in 84 minuti di gioco e un rating notevole di 7.9. Con due tiri nello specchio su due tentativi e un’intensità nei duelli fisici vincente, Bonazzoli ha dimostrato di poter essere decisivo nei momenti cruciali.

La sua esperienza e fiuto del gol potrebbero rappresentare un fattore destabilizzante per la retroguardia veronese.

Non va sottovalutato nemmeno l’apporto di Federico Baschirotto della Cremonese, difensore che ha già segnato un gol alla prima di campionato contro il Milan. Con un solido 7.4 di rating su due partite giocate interamente, Baschirotto non soltanto garantisce solidità difensiva, ma riesce ad essere pericoloso sui calci piazzati.