La Juventus ha completato questa mattina 28 settembre la seduta di allenamento al centro sportivo della Continassa, con la squadra che si prepara al delicato impegno di mercoledì 1° ottobre in trasferta contro il Villarreal. Dopo l’intensa sfida di ieri, i giocatori impiegati dal primo minuto hanno svolto il consueto lavoro di scarico, mentre per il resto del gruppo lo staff tecnico ha predisposto un’attività regolare e completa, utile a mantenere alta l’intensità in vista della partita di Champions League. Buone notizie per Igor Tudor, sia Bremer che Thuram, usciti dal campo anzitempo con l'Atalanta, non hanno riportato particolari problemi fisici.

Le condizioni di Thuram e Bremer

Le buone notizie arrivano soprattutto dall’infermeria, con alcuni aggiornamenti che lasciano ben sperare i tifosi bianconeri. Francisco Conceição, ancora alle prese con un programma differenziato, dovrebbe rientrare già domani in gruppo. L’esterno portoghese, fondamentale nelle rotazioni offensive di Igor Tudor, ha saltato le ultime sedute per un problema muscolare, ma i segnali sono incoraggianti e il suo recupero appare ormai a un passo.

Sospiro di sollievo anche per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, che nella partita di ieri aveva lasciato il campo anzitempo a causa di un colpo al ginocchio, non ha riportato conseguenze. Lo spavento era stato forte, ma gli esami e le sensazioni dello stesso giocatore hanno confermato che non ci sono complicazioni.

Bremer, dunque, sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro il Villarreal, un impegno nel quale la solidità difensiva della Juventus avrà un ruolo cruciale.

Più cautela, invece, per Képhren Thuram, che lamenta un indolenzimento al polpaccio. Le sue condizioni verranno monitorate con attenzione dallo staff medico nelle prossime ore: solo i prossimi allenamenti chiariranno se il centrocampista potrà essere schierato in Spagna o se sarà costretto al forfait.

Nodo attacco

Domani, domenica 29 settembre, i bianconeri torneranno in campo per proseguire la preparazione. Sarà una giornata importante anche dal punto di vista tattico, perché Igor Tudor comincerà a definire la formazione da schierare al “Cerámica”.

Il tecnico croato, da quando è subentrato alla guida della Juventus, ha cercato di dare equilibrio al gruppo e nuove certezze, ma uno dei nodi principali resta quello legato al ruolo di centravanti titolare.

Nelle ultime settimane, infatti, Tudor ha optato per una gestione a rotazione, senza dare continuità a nessuno dei suoi attaccanti. Contro il Borussia Dortmund ha avuto spazio Jonathan David, nella partita con il Verona è toccato a Dusan Vlahovic, mentre contro l’Atalanta la scelta è ricaduta su Loïs Openda. Tre partite, tre interpreti diversi: una strategia che ha permesso a tutti di restare coinvolti, ma che allo stesso tempo non ha favorito la costruzione di automatismi offensivi stabili.

Proprio questo è uno degli aspetti che più interessano i tifosi bianconeri, desiderosi di vedere finalmente un punto di riferimento costante al centro dell’attacco. La Juventus, in questa fase cruciale della stagione, ha bisogno di solidità e di meccanismi rodati per poter affrontare al meglio le sfide europee. La speranza della piazza è che Tudor scelga di affidarsi con continuità a uno dei suoi centravanti, consentendo così di affinare l’intesa con gli esterni e i centrocampisti.

Il match contro il Villarreal, dunque, non sarà solo un banco di prova importante per la classifica del girone, ma anche un test significativo per valutare le scelte tattiche del tecnico. Con Bremer recuperato, Conceição vicino al rientro e il dubbio Thuram da sciogliere, la Juventus si presenta a questo appuntamento con la consapevolezza di poter contare su gran parte della rosa. Resta da capire quale sarà l’uomo chiamato a guidare l’attacco bianconero.