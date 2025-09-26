Mallorca e Alaves, sabato 27 settembre alle ore 18:30, scenderanno in campo nella splendida cornice dello Stadio de Son Moix. Il match valido per la settima giornata de La Liga 2025 vede in palio tre punti preziosi per entrambe le squadre. Il Mallorca nonostante un avvio di campionato sottotono, parte con il favore dei pronostici.

Quote di Mallorca-Alaves: padroni di casa che partono favoriti

I bookmaker mostrano fiducia nei confronti del Mallorca.

William Hill quota la vittoria casalinga dei maiorchini a 2.30, il pareggio a 2.90 e il successo dell'Alaves a 3.30. Bet365 offre quote simili, con la vittoria dei padroni di casa a 2.35, il pareggio a 3.00 e la vittoria esterna dei baschi a 3.40. Queste quotazioni confermano come il Mallorca, a detta dei bookmakers, possa avere un vantaggio, soprattutto se supportato dal calore del proprio pubblico.

Statistiche dei protagonisti in campo: difesa e attacco nei riflettori

Leo Román, portiere del Mallorca, rappresenta un punto di forza per la squadra delle Baleari.

Il 25enne di Ibiza quest'anno ha già totalizzato 540 minuti. Sebbene abbia subito 11 reti, è riuscito a parare 20 tiri avversari, sfornando spesso prestazioni di alto livello.

Nel reparto avanzato dei maiorchini, brilla la stella di Vedat Muriqi. L'attaccante kosovaro ha segnato 4 gol in 399 minuti distribuiti su 5 partite. La sua altezza imponente (194 cm) e presenza fisica lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie. Muriqi ha collezionato anche un rigore trasformato, dimostrando freddezza anche dagli undici metri.

Analizzando il centrocampo, il Mallorca conta su talenti come Manu Morlanes e Pablo Torre.

Passando all'Alaves, occhi puntati sul portiere Antonio Sivera. L'estremo difensore finora ha concesso solo 6 gol in 6 partite, mettendo a segno 16 parate cruciali.

In mezzo al campo, Antonio Blanco si distingue per la sua capacità nei duelli.

Infine, Carlos Vicente, autore di due reti per l'Alaves, sarà un altro elemento da seguire con attenzione. La sua capacità di dribblare e concludere le azioni potrebbe rappresentare una chiave tattica decisiva per i baschi nel tentativo di sorprendere il Mallorca lontano da casa.