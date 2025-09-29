Il suggestivo teatro di Stamford Bridge si prepara ad accogliere Chelsea e Benfica per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025. L'incontro, fissato per il 30 settembre alle 21:00, vedrà i Blues sfidare le Aquile in una contesta dal retrogusto storico e dal fascino intramontabile.

Le probabili formazioni di Chelsea-Benfica

Chelsea (4-2-3-1): Sánchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; James, Caicedo; Santos, Fernández, Neto; Pedro

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Quote del match: Chelsea nettamente favorito

I quotisti non hanno dubbi: il Chelsea parte da favorito nella sfida contro il Benfica.

William Hill quota la vittoria della squadra londinese a 1.57, il pareggio a 4.00 e il successo dei portoghesi a 5.00. Similmente, Bet365 offre la vittoria dei padroni di casa a 1.62, mentre il pareggio è quotato a 4.00 e la vittoria esterna offre un allettante 5.25. I Blues sembrano avere il sostegno dei bookmaker, anche per l'arrivo di nuovi volti nella rosa di stagione.

Le performance dei protagonisti in campo

Uno sguardo ai dati statistici della stagione esistente dei giocatori ci offre indicazioni interessanti sui protagonisti da tenere d'occhio per questa sfida.

Reece James, pilastro della retroguardia del Chelsea, ha già fatto sentire la sua presenza in questa edizione della Champions, pur con un rating di 6.2. In 68 minuti giocati nel primo incontro, il difensore ha collezionato 27 passaggi e 2 intercettazioni, mostrando concentrazione e preveggenza in fase difensiva.

Il centrocampista Enzo Fernández, a un precoce apice della sua carriera, continua a illuminare il centrocampo dei Blues. Con una valutazione di 6.3 nella prima uscita, Fernández ha effettuato 21 passaggi e vinto 4 dei 5 duelli, testimonianza della sua capacità di rompere le linee avversarie e proteggere il proprio reparto.

Moisés Caicedo ha dimostrato solidità nel cuore del centrocampo con 59 passaggi accurati e 2 contrasti vinti durante i 90 minuti di gioco, enfatizzando la sua importanza nell’assetto tattico del Chelsea con una valutazione di 6.3.

Spostandoci sul versante portoghese, il giovane talento Andreas Schjelderup si sta facendo nome nel panorama internazionale con prestazioni di rilievo. In 214 minuti giocati, con un rating di 7.6, ha contribuito segnando un gol e fornendo un assist. La sua dinamicità e creatività potrebbero rivelarsi armi vincenti per il Benfica.

Infine Fredrik Aursnes porta esperienza e visione di gioco al centrocampo del Benfica. Con un valutazione di 7.0, l'abile norvegese ha assistito 2 gol e creato numerose opportunità per i compagni. Le sue incursioni e gli 11 tackle riusciti delineano un giocatore fondamentale per il pressing alto della squadra portoghese.