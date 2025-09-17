La Juventus inizia già a muoversi per rinforzare la squadra nella prossima sessione invernale di calciomercato.

L'obiettivo è quello di puntellare l'organico così da poter competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa. Le fasce laterali potrebbero così subire delle modifiche, con diversi profili attenzionati dalla dirigenza.

Tra questi ci sarebbe anche quello di Ferland Mendy, esterno francese che potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio.

I bianconeri monitorano Mendy per la fascia

Il classe 95 non è una prima scelta per Xabi Alonso, che al momento sta puntando su altri elementi.

I bianconeri starebbero così pensando ad un prestito con eventuale diritto di riscatto fissato a 15 milioni circa.

Mendy rappresenterebbe un buon colpo per la Vecchia Signora e sarebbe funzionale al 3-4-2-1 di Tudor. Fisicità, tecnica, capacità nell'assist; tutte caratteristiche che farebbero del francese un elemento importante per il sistema di gioco bianconero.

Il 30enne esterno del Real non è però il solo nome sulla lista del Dg Comolli, che continua ad osservare la situazione di Nahuel Molina, non più intoccabile all'Atletico Madrid. I Colchoneros non fanno però sconti per il cartellino dell'esterno argentino che si aggira attorno ai 25-30 milioni. Resta viva anche l'ipotesi low-cost che risponde al nome di Clauss, valutato 12-15 milioni dal Nizza.

Non tramonta l'idea Balerdi

Oltre ad un esterno, la Juventus proverà ad acquistare anche un centrale di difesa, con il nome di Leonardo Balerdi che resta nei radar della Vecchia Signora. Il difensore argentino è già stato accostato ai bianconeri nella sessione estiva di calciomercato ma il Marsiglia non ha accettato nessuna offerta.

A gennaio, la Juve potrebbe riprovarci, proponendo in totale una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

I bianconeri seguono anche delle alternative al centrale argentino; tra questi ci sarebbe Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio la cui valutazione si aggira attorno ai 30 milioni.

Rotazioni in difesa per la trasferta di Verona

Guardando sempre alla difesa ma concentrandosi sul campo, nel prossimo match di campionato, quello contro l'Hellas Verona, Igor Tudor potrebbe operare delle variazioni.

Dovrebbe in particolare tornare titolare Gatti, che contro il Borussia Dortmund ha riposato, con Bremer che potrebbe accomodarsi in panchina con la possibilità di un esordio dal primo minuto per Rugani.