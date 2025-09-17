Dusan Vlahovic è stato protagonista nella serata europea della Juventus contro il Borussia Dortmund. Il centravanti serbo ha firmato due gol e fornito un assist, risultando il migliore in campo. Una prestazione di qualità e concretezza, che ha confermato la sua importanza nello schieramento di Igor Tudor e riacceso il dibattito sulla sua centralità nel progetto bianconero.

A commentare la prova del serbo è stato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che su Instagram ha lanciato un messaggio ai tifosi juventini: “Scommetto che nessuno juventino si lamenta dello stipendio di Vlahovic”.

Un riferimento alle polemiche dei mesi scorsi, quando l’ingaggio dell’attaccante era finito al centro di discussioni.

Avvio di stagione ottimo per Vlahovic

Le reti di Vlahovic non solo hanno permesso ai bianconeri di ottenere un risultato di prestigio, ma hanno anche dimostrato quanto il numero 9 sia fondamentale per dare profondità, peso offensivo e soluzioni in fase di finalizzazione. L’assist, inoltre, ha testimoniato una crescita anche sul piano della partecipazione al gioco, aspetto su cui in passato erano state mosse critiche al giocatore.

Il contratto di Vlahovic, che scade nel 2026, prevede infatti un ingaggio di 12 milioni a stagione. Un importo importante, che come spiegato anche da Zazzaroni, aveva sollevato discussioni e perplessità nei tifosi soprattutto nei periodi in cui il rendimento del serbo non era costante.

Tuttavia, prestazioni come quella contro il Borussia Dortmund contribuiscono a rafforzare la posizione di Vlahovic, che al momento sta offrendo un rendimento in linea con il suo ingaggio, dimostrando di essere il trascinatore che la Juventus si aspettava al momento del suo arrivo da Firenze.

Nonostante ciò, sul fronte societario non si parla ancora di rinnovo. La Juventus sta vivendo un periodo di assestamento dirigenziale e tecnico, e ogni valutazione contrattuale verrà fatta con calma. Per adesso, la Juventus si gode l’ottimo momento di forma del suo centravanti, rimasto a Torino nonostante un’estate complicata, vissuta al centro di numerose voci di mercato.

Le parole di Vlahovic

Proprio su questo aspetto è intervenuto lo stesso Vlahovic, intervistato da Sky Sport.

Il serbo ha voluto chiarire la sua posizione e smentire in maniera netta gran parte dei rumor circolati nei mesi scorsi: “Tantissime cose di cui posso dire adesso che, al 99%, non erano nemmeno vicine alla verità”. Parole forti, che testimoniano la volontà del giocatore di fare chiarezza e di scrollarsi di dosso le indiscrezioni che avevano alimentato tensioni e incertezze.

Vlahovic ha anche ammesso quanto sia stato difficile convivere con un’estate piena di speculazioni. “È normale che a una persona possa dare fastidio. Però io ho trovato un po’ di forza in questa cosa”, ha dichiarato l’attaccante, lasciando intendere come dalle difficoltà abbia tratto energia positiva da trasformare in motivazione sul campo.

La risposta migliore, in effetti, è arrivata con i fatti. Le sue prestazioni recenti parlano da sole e hanno riportato entusiasmo tra i tifosi bianconeri, che vedono nel serbo il punto di riferimento offensivo per affrontare le sfide decisive della stagione. La Juventus, dal canto suo, non può che sorridere: quando Vlahovic è in questa condizione, diventa un attaccante in grado di incidere e risultare decisivo anche nelle partite più importanti.