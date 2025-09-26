Il Pisa, domenica 28 settembre alle 15:00, ospiterà la Fiorentina all'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani in occasione della quinta giornata di Serie A. Entrambe le formazioni andranno a caccia del primo successo stagionale in campionato.

Le probabili formazioni di Pisa-Fiorentina

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo, Nzola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Il Pisa di Gilardino conferma il 3-5-2 con Moreo e Nzola in avanti, mentre Marin sarà il regista della mediana.

Nella Fiorentina, Pioli dovrebbe affidarsi al 3-5-1-1 con Gudmundsson a supporto di Kean, mentre Gosens e Dodo agiranno sulle corsie esterne.

Quote di Pisa-Fiorentina: i viola partono da favoriti

Le quote dei bookmaker favoriscono la Fiorentina in questa trasferta: William Hill quota il successo esterno dei viola a 2.25, il pareggio a 3.10 e la vittoria del Pisa a 3.25.

Anche Bet365 allinea le sue valutazioni, quotando i tre esiti rispettivamente a 2.25, 3.25 e 3.30. La sfida, dunque, vede gli ospiti leggermente avvantaggiati secondo le previsioni dei bookmaker, ma il fattore casalingo potrebbe giocare un ruolo determinante per il Pisa.

Statistiche dei giocatori chiave: tra difesa e attacco, attenzione sui protagonisti

Guardando alle statistiche individuali, alcuni giocatori si stagliano come potenziali protagonisti della gara.

David de Gea, il veterano portiere della Fiorentina, ha dimostrato di essere una sicurezza tra i pali con 18 parate in quattro apparizioni di questa stagione, mantenendo una media valutativa di 7.15. La sua esperienza sarà fondamentale per respingere le offensive avversarie.

Da parte del Pisa, Adrian Šemper, l'estremo difensore di 27 anni, ha registrato 14 parate in quattro presenze, mantenendo la continuità con una valutazione media di 7.0. Nonostante i sei gol subiti, la sua presenza potrebbe risultare decisiva per mantenere il Pisa in partita contro gli attacchi viola.

Nel cuore del centrocampo pisano, Michel Aebischer ha totalizzato 191 passaggi e ha dimostrato la sua capacità difensiva con 14 tackle e quattro intercettazioni in quattro gare, dimostrando di essere un punto fermo nella formazione toscana.

Per la Fiorentina, Rolando Mandragora ha segnato due reti in questo inizio campionato, risultando un uomo chiave nelle manovre offensive della squadra viola, con 125 passaggi a referto e una valutazione di 7.23. La sua capacità di inserimento e il suo dinamismo lo rendono un avversario temibile.

Sul fronte offensivo, M'Bala Nzola del Pisa, nonostante un impiego partito spesso dalla panchina, ha già trovato la via del gol una volta in soli 181 minuti giocati, mettendo in mostra la sua efficacia sotto porta. I tifosi sperano che l'attaccante continui a mostrare il suo fiuto per il gol.