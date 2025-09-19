Il prossimo 20 settembre, alle ore 15:00, il Bologna accoglierà il Genoa allo Stadio Renato Dall'Ara per la quarta giornata della Serie A 2025. Si preannuncia un confronto aperto tra due squadre desiderose di affermare la propria identità nel campionato. I rossoblù di casa, guidati dal loro pubblico caloroso, cercheranno di sfruttare il fattore campo per continuare il cammino positivo. Il Genoa, invece, arriverà con la voglia di dimostrare che può competere anche lontano dalle mura amiche.

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Casale (da valutare), Immobile (rientra alla 10ª giornata), Sulemana (da valutare), Pobega (rientra alla 6ª giornata)

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cornet (da valutare), Onana (da valutare)

Il Bologna ritrova Holm tra i convocati: l’esterno svedese sarà inizialmente in panchina, mentre sulla trequarti Bernardeschi parte favorito su Odgaard per affiancare Orsolini e Cambiaghi alle spalle di Castro.

In casa Genoa, dopo il punto conquistato a Como, Vieira dovrebbe confermare Norton-Cuffy sulla corsia destra e la coppia Masini-Frendrup davanti alla difesa. Ellertsson va verso la terza presenza consecutiva da titolare, con Carboni e Stanciu che insidiano un posto dall’inizio per garantire maggiore qualità offensiva.

Quote di Bologna-Genoa: i favoriti

Il Bologna veste i panni della favorita per i bookmaker, con William Hill che quota la vittoria degli emiliani a 1.85, mentre un pareggio viene offerto a 3.20.

La vittoria degli ospiti è considerata meno probabile, quotata a 4.50. Bet365 concorda con le quotazioni: vittoria Bologna a 1.85, pareggio leggermente più alto a 3.30, e successo del Genoa a 4.75.

Analisi delle prestazioni: i giocatori in evidenza

In casa Bologna, il difensore Nadir Zortea finora si è rivelato una buona scelta per la fase iniziale della stagione.

In tre presenze ha totalizzato 199 minuti, mostrando una solidità difensiva con 3 tackle, 2 blocchi e 3 intercetti. La sua capacità di mettere pressione agli avversari, come evidenziato dai 9 duelli vinti su 23, sarà fondamentale contro il Genoa.

Il talentuoso attaccante Riccardo Orsolini, uno dei pilastri dell'assetto offensivo bolognese, ha iniziato la stagione con una prestazione notevole. In tre partite ha già segnato un gol, mantenendo un rating personale di 7.17, e dimostrando efficacia sia nei tiri a rete, con 5 tiri totali e 3 nello specchio della porta.

Per il Genoa, si distingue Brooke Norton-Cuffy, un difensore di soli 21 anni che ha disputato tutti i minuti possibili finora, accumulando 270 minuti di gioco.

Ha dimostrato grande determinazione nei duelli, vincendone 20 su 31, e si è distinto nei dribbling, riuscendo in 7 tentativi su 9.

Un altro giocatore degno di nota è il danese Morten Frendrup, la colonna del centrocampo ligure. Con 255 minuti giocati, ha messo in mostra il suo talento nei contrasti con 16 tackle riusciti. Il suo contributo sarà cruciale per contrastare il potere offensivo del Bologna.