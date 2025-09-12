Domenica 14 settembre alle ore 20:45 l'AC Milan ospiterà il Bologna allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per la terza giornata della Serie A stagione 2025-2026. Dopo una partenza altalenante, entrambe le squadre cercheranno i tre punti per avanzare nella parte alta della classifica. Gli occhi saranno puntati sugli uomini chiave delle rispettive squadre, con gli appassionati rossoneri ansiosi di vedere le giocate del veterano Luka Modrić e l'abilità offensiva di Rafael Leão. D'altra parte il Bologna spera nei colpi di Riccardo Orsolini per strappare un risultato importante in trasferta.

Quote di AC Milan-Bologna: rossoneri in vantaggio secondo i bookmaker

I favori del pronostico pendono dalla parte del Diavolo, con William Hill e Bet365 che quotano la vittoria del Milan a 1.91. Mentre il pareggio oscilla tra il 3.40 di William Hill e il 3.50 di Bet365, una vittoria esterna del Bologna è valutata a 3.90. Segnali evidenti di una sfida sulla carta alla portata dei rossoneri, ma che richiederà attenzione per non cadere nelle trappole della formazione emiliana.

Le statistiche dei protagonisti attesi in campo

Strahinja Pavlović: grinta e solidità in difesa

Il possente difensore serbo di 24 anni, Strahinja Pavlović, ha iniziato la stagione con un ruolo centrale nel pacchetto arretrato del Milan. Nelle prime due gare ha giocato ogni minuto disponibile, segnando anche un gol e dimostrandosi abile nel mantenere la linea difensiva compatta. Le sue statistiche presentano una precisione nei passaggi pari al 71%, con 163 palloni scambiati, e una buona tenuta nei duelli fisici, vincendone 9 su 16.

Luka Modrić: l'eleganza nel cuore del centrocampo

Luka Modrić, alla veneranda età di 40 anni, continua a incantare sulla scena calcistica. In queste prime uscite di campionato il maestro croato ha già offerto un assist, e i suoi 7 passaggi chiave mostrano che la sua visione è ancora cristallina.

La sua precisione nei passaggi si attesta a 61% con 135 palloni giocati, facendo di lui il perfetto orologio della mediana milanista.

Riccardo Orsolini: l'asso nella manica del Bologna

Per il Bologna le speranze di bucare la difesa rossonera passano da Riccardo Orsolini. Con un gol segnato già nella sua ultima apparizione e una valutazione media di 7.4, l'attaccante di 28 anni aspira a proseguire il suo buon inizio di stagione. La sua prestanza nei duelli e i dribbling sottolineano la sua efficacia nell'ultimo terzo del campo, rendendolo il faro dell'attacco rossoblù.