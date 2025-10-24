Il palcoscenico del calcio italiano si accenderà venerdì 24 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza, dove il Milan, una delle storiche protagoniste della Serie A, ospiterà il Pisa nell’ottava giornata del campionato 2025/26. Il match promette spettacolo: i rossoneri cercheranno di ribadire la propria supremazia, mentre i toscani proveranno a strappare punti pesanti in una sfida che, almeno sulla carta, li vede partire sfavoriti.

Le probabili formazioni di Milan–Pisa

Il Milan di Allegri dovrebbe ripresentarsi con il consueto 3-5-2: in porta Maignan, linea difensiva con De Winter, Gabbia e Pavlovic.

In mezzo al campo spazio a Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci e Bartesaghi, mentre in attacco agiranno Gimenez e Leao.

Il Pisa di Gilardino risponderà con lo stesso modulo, affidando i pali a Semper e la difesa a Canestrelli, Albiol e Caracciolo. Sulle corsie spingeranno Touré e Leris, con Marin, Aebischer e Akinsanmiro in cabina di regia; davanti pronti a incidere Moreo e Nzola.

Le statistiche dei giocatori chiave: Modrić a confronto con le speranze del Pisa

A 40 anni, Luka Modrić continua a dettare i tempi anche in Serie A.

Fin qui ha raccolto 7 presenze per un totale di 605 minuti, confermando una spiccata vena creativa con 454 passaggi completati e un rating medio di 7.67. Con 1 gol e 1 assist, il croato resta un riferimento imprescindibile nei meccanismi offensivi rossoneri.

Sul fronte Pisa uno dei profili più interessanti è Samuele Angori, giovane in crescita: con 6 presenze ha prodotto 78 passaggi e messo in mostra solidità difensiva con 11 tackle e 3 intercetti. I numeri non sono paragonabili all’impatto di Modrić, ma la traiettoria del ragazzo sembra già delineata.

In attacco, fari sui movimenti di M’Bala Nzola, sceso in campo 7 volte e autore di 1 gol. Fisicità e conduzione palla ad alta velocità lo rendono una minaccia costante, nonostante un rating medio di 6.6: il Milan dovrà prestargli la massima attenzione.