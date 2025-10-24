Il palcoscenico del calcio italiano si accenderà venerdì 24 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza, dove il Milan, una delle storiche protagoniste della Serie A, ospiterà il Pisa nell’ottava giornata del campionato 2025/26. Il match promette spettacolo: i rossoneri cercheranno di ribadire la propria supremazia, mentre i toscani proveranno a strappare punti pesanti in una sfida che, almeno sulla carta, li vede partire sfavoriti.

Italy Flag
Serie A
Giornata 8
24/10/2025 20:45
AC Milan
VS
Pisa
25/10/2025 15:00
Udinese
VS
Lecce
25/10/2025 15:00
Parma
VS
Como
25/10/2025 18:00
Napoli
VS
Inter
25/10/2025 20:45
Cremonese
VS
Atalanta
26/10/2025 12:30
Torino
VS
Genoa
26/10/2025 15:00
Sassuolo
VS
AS Roma
26/10/2025 15:00
Verona
VS
Cagliari
26/10/2025 18:00
Fiorentina
VS
Bologna
26/10/2025 20:45
Lazio
VS
Juventus

Le probabili formazioni di Milan–Pisa

Il Milan di Allegri dovrebbe ripresentarsi con il consueto 3-5-2: in porta Maignan, linea difensiva con De Winter, Gabbia e Pavlovic.

In mezzo al campo spazio a Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci e Bartesaghi, mentre in attacco agiranno Gimenez e Leao.

Il Pisa di Gilardino risponderà con lo stesso modulo, affidando i pali a Semper e la difesa a Canestrelli, Albiol e Caracciolo. Sulle corsie spingeranno Touré e Leris, con Marin, Aebischer e Akinsanmiro in cabina di regia; davanti pronti a incidere Moreo e Nzola.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
AC Milan
7
5
1
1
11 / 4
7
16
W
D
W
W
W
2
Inter
7
5
0
2
18 / 8
10
15
W
W
W
W
L
3
Napoli
7
5
0
2
12 / 7
5
15
L
W
L
W
W
4
AS Roma
7
5
0
2
7 / 3
4
15
L
W
W
W
L
5
Bologna
7
4
1
2
11 / 5
6
13
W
W
D
W
L
6
Como
7
3
3
1
9 / 5
4
12
W
D
D
W
D
7
Juventus
7
3
3
1
9 / 7
2
12
L
D
D
D
W
8
Atalanta
7
2
5
0
11 / 5
6
11
D
D
D
W
W
9
Sassuolo
7
3
1
3
8 / 8
0
10
D
W
W
L
W
10
Cremonese
7
2
4
1
8 / 9
-1
10
D
L
D
D
D
11
Udinese
7
2
3
2
7 / 10
-3
9
D
D
L
L
W
12
Lazio
7
2
2
3
10 / 7
3
8
D
D
W
L
L
13
Cagliari
7
2
2
3
6 / 8
-2
8
L
D
L
W
W
14
Torino
7
2
2
3
6 / 13
-7
8
W
D
L
L
W
15
Parma
7
1
3
3
3 / 7
-4
6
D
L
W
D
L
16
Lecce
7
1
3
3
5 / 10
-5
6
D
W
D
L
L
17
Verona
7
0
4
3
2 / 9
-7
4
D
L
L
D
D
18
Fiorentina
7
0
3
4
5 / 10
-5
3
L
L
D
L
L
19
Genoa
7
0
3
4
3 / 9
-6
3
D
L
L
L
D
20
Pisa
7
0
3
4
3 / 10
-7
3
D
L
D
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave: Modrić a confronto con le speranze del Pisa

A 40 anni, Luka Modrić continua a dettare i tempi anche in Serie A.

Fin qui ha raccolto 7 presenze per un totale di 605 minuti, confermando una spiccata vena creativa con 454 passaggi completati e un rating medio di 7.67. Con 1 gol e 1 assist, il croato resta un riferimento imprescindibile nei meccanismi offensivi rossoneri.

Sul fronte Pisa uno dei profili più interessanti è Samuele Angori, giovane in crescita: con 6 presenze ha prodotto 78 passaggi e messo in mostra solidità difensiva con 11 tackle e 3 intercetti. I numeri non sono paragonabili all’impatto di Modrić, ma la traiettoria del ragazzo sembra già delineata.

In attacco, fari sui movimenti di M’Bala Nzola, sceso in campo 7 volte e autore di 1 gol. Fisicità e conduzione palla ad alta velocità lo rendono una minaccia costante, nonostante un rating medio di 6.6: il Milan dovrà prestargli la massima attenzione.
