L'Udinese si appresta ad ospitare il Lecce nella cornice del Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine per l'ottava giornata della Serie A 2025/26, con il calcio d'inizio fissato per le ore 15:00 di sabato 25 ottobre. I padroni di casa, guidati da Runjaic, sono decisi a sfatare il tabù casalingo e tornare al successo nel loro stadio, dove non colgono i tre punti dal lontano 1° marzo. Di fronte troveranno un Lecce caparbio e determinato a recuperare molti degli indisponibili con cui ha dovuto convivere nelle ultime uscite.

Le probabili formazioni di Udinese-Lecce

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

Allenatore: Runjaic.

Panchina: Sava Padelli, Palma, Bertola, Ehizibue, Zemura, Rui Modesto, Lovric, Zarraga, Ekkelenkamp, Miller, Gueye, Bayo, Iker Bravo, Buksa.

Ballottaggio: Piotrowski favorito su Ekkelenkamp (70-30%).



Indisponibili: Kristensen (rientra alla 10ª giornata).

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.

Allenatore: Di Francesco.

Panchina: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Siebert, Ndaba, Sala, Kovac, Kaba, Helgason, Pierret, Maleh, N'Dri, Camarda, Banda.

Ballottaggio: Veiga favorito su Kouassi (70-30%).

Indisponibili: Jean, Perez, Sottil (tutti da valutare).

Quote di Udinese-Lecce: i bookmakers danno fiducia ai friulani

I bookmakers sembrano avere pochi dubbi riguardo all'esito dell'incontro, assegnando il ruolo di favorita all'Udinese. Bwin quota la vittoria interna a 1.80, il pareggio a 3.50 e il successo ospite a 4.50. Le quote di William Hill rispecchiano queste valutazioni, proponendo l'1 a 1.80, la X a 3.40 e il 2 a 4.60.

Anche Bet365 segue le stesse linee, fissando le quote per l'Udinese a 1.80, il pareggio a 3.50 e la vittoria dei salentini a 4.75.

Le statistiche dei giocatori chiave di Udinese e Lecce

Nicolò Zaniolo sarà sotto esame nella formazione friulana.

Snodo cruciale del centrocampo avanzato dell'Udinese, Zaniolo ha totalizzato 288 minuti in 5 presenze, mettendo a segno un gol. Nonostante il suo talento indiscusso, le sue statistiche di questa stagione evidenziano una media valutativa di 6.54. Con 8 tiri di cui 3 finiti nello specchio, il romano deve migliorare la sua precisione sotto porta per aumentare il tasso realizzativo.

Arthur Atta è una delle stelle nascenti nella formazione friulana. Con 607 minuti distribuiti su 7 presenze, Atta ha segnato 1 gol su 13 tiri, 9 dei quali centrali rispetto allo specchio. La sua media di 6.91 è sostenuta da una buona capacità di duello, con 41 contrasti vinti su 83 tentati.

Keinan Davis costituisce un'arma offensiva importante per l'Udinese.

In 7 apparizioni, con 6 apparizioni da titolare, ha realizzato 2 gol e 1 assist, contrassegnando un'efficacia che lo rende prezioso anche nell'aiuto in fase difensiva, pur con alcune responsabilità tattiche nella copertura.

Dal lato salentino, Tete Morente cercherà di guidare l'attacco leccese, e in 6 apparizioni con 453 minuti giocati, ha però ancora lo 0 alla voce reti segnate. Tuttavia, la sua media di partecipazione tattica e passaggi, 140 totali con 5 chiave, mostra un contributo prezioso al gioco di squadra.