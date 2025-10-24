L'Udinese si appresta ad ospitare il Lecce nella cornice del Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine per l'ottava giornata della Serie A 2025/26, con il calcio d'inizio fissato per le ore 15:00 di sabato 25 ottobre. I padroni di casa, guidati da Runjaic, sono decisi a sfatare il tabù casalingo e tornare al successo nel loro stadio, dove non colgono i tre punti dal lontano 1° marzo. Di fronte troveranno un Lecce caparbio e determinato a recuperare molti degli indisponibili con cui ha dovuto convivere nelle ultime uscite.

Italy Flag
Serie A
Giornata 8
24/10/2025 20:45
AC Milan
VS
Pisa
25/10/2025 15:00
Udinese
VS
Lecce
25/10/2025 15:00
Parma
VS
Como
25/10/2025 18:00
Napoli
VS
Inter
25/10/2025 20:45
Cremonese
VS
Atalanta
26/10/2025 12:30
Torino
VS
Genoa
26/10/2025 15:00
Sassuolo
VS
AS Roma
26/10/2025 15:00
Verona
VS
Cagliari
26/10/2025 18:00
Fiorentina
VS
Bologna
26/10/2025 20:45
Lazio
VS
Juventus

Le probabili formazioni di Udinese-Lecce

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

Allenatore: Runjaic.

Panchina: Sava Padelli, Palma, Bertola, Ehizibue, Zemura, Rui Modesto, Lovric, Zarraga, Ekkelenkamp, Miller, Gueye, Bayo, Iker Bravo, Buksa.

Ballottaggio: Piotrowski favorito su Ekkelenkamp (70-30%).



Indisponibili: Kristensen (rientra alla 10ª giornata).

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.

Allenatore: Di Francesco.

Panchina: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Siebert, Ndaba, Sala, Kovac, Kaba, Helgason, Pierret, Maleh, N'Dri, Camarda, Banda.

Ballottaggio: Veiga favorito su Kouassi (70-30%).

Indisponibili: Jean, Perez, Sottil (tutti da valutare).

Quote di Udinese-Lecce: i bookmakers danno fiducia ai friulani

I bookmakers sembrano avere pochi dubbi riguardo all'esito dell'incontro, assegnando il ruolo di favorita all'Udinese. Bwin quota la vittoria interna a 1.80, il pareggio a 3.50 e il successo ospite a 4.50. Le quote di William Hill rispecchiano queste valutazioni, proponendo l'1 a 1.80, la X a 3.40 e il 2 a 4.60.

Anche Bet365 segue le stesse linee, fissando le quote per l'Udinese a 1.80, il pareggio a 3.50 e la vittoria dei salentini a 4.75.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
AC Milan
7
5
1
1
11 / 4
7
16
W
D
W
W
W
2
Inter
7
5
0
2
18 / 8
10
15
W
W
W
W
L
3
Napoli
7
5
0
2
12 / 7
5
15
L
W
L
W
W
4
AS Roma
7
5
0
2
7 / 3
4
15
L
W
W
W
L
5
Bologna
7
4
1
2
11 / 5
6
13
W
W
D
W
L
6
Como
7
3
3
1
9 / 5
4
12
W
D
D
W
D
7
Juventus
7
3
3
1
9 / 7
2
12
L
D
D
D
W
8
Atalanta
7
2
5
0
11 / 5
6
11
D
D
D
W
W
9
Sassuolo
7
3
1
3
8 / 8
0
10
D
W
W
L
W
10
Cremonese
7
2
4
1
8 / 9
-1
10
D
L
D
D
D
11
Udinese
7
2
3
2
7 / 10
-3
9
D
D
L
L
W
12
Lazio
7
2
2
3
10 / 7
3
8
D
D
W
L
L
13
Cagliari
7
2
2
3
6 / 8
-2
8
L
D
L
W
W
14
Torino
7
2
2
3
6 / 13
-7
8
W
D
L
L
W
15
Parma
7
1
3
3
3 / 7
-4
6
D
L
W
D
L
16
Lecce
7
1
3
3
5 / 10
-5
6
D
W
D
L
L
17
Verona
7
0
4
3
2 / 9
-7
4
D
L
L
D
D
18
Fiorentina
7
0
3
4
5 / 10
-5
3
L
L
D
L
L
19
Genoa
7
0
3
4
3 / 9
-6
3
D
L
L
L
D
20
Pisa
7
0
3
4
3 / 10
-7
3
D
L
D
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave di Udinese e Lecce

Nicolò Zaniolo sarà sotto esame nella formazione friulana.

Snodo cruciale del centrocampo avanzato dell'Udinese, Zaniolo ha totalizzato 288 minuti in 5 presenze, mettendo a segno un gol. Nonostante il suo talento indiscusso, le sue statistiche di questa stagione evidenziano una media valutativa di 6.54. Con 8 tiri di cui 3 finiti nello specchio, il romano deve migliorare la sua precisione sotto porta per aumentare il tasso realizzativo.

Arthur Atta è una delle stelle nascenti nella formazione friulana. Con 607 minuti distribuiti su 7 presenze, Atta ha segnato 1 gol su 13 tiri, 9 dei quali centrali rispetto allo specchio. La sua media di 6.91 è sostenuta da una buona capacità di duello, con 41 contrasti vinti su 83 tentati.

Keinan Davis costituisce un'arma offensiva importante per l'Udinese.

In 7 apparizioni, con 6 apparizioni da titolare, ha realizzato 2 gol e 1 assist, contrassegnando un'efficacia che lo rende prezioso anche nell'aiuto in fase difensiva, pur con alcune responsabilità tattiche nella copertura.

Dal lato salentino, Tete Morente cercherà di guidare l'attacco leccese, e in 6 apparizioni con 453 minuti giocati, ha però ancora lo 0 alla voce reti segnate. Tuttavia, la sua media di partecipazione tattica e passaggi, 140 totali con 5 chiave, mostra un contributo prezioso al gioco di squadra.
