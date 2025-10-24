La sfida tra Bournemouth e Nottingham Forest andrà in scena il 26 ottobre alle 15:00 al Vitality Stadium, valida per la nona giornata della Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Nottingham Forest

Il Bournemouth dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1: Petrović in porta, linea difensiva con Marcos Senesi, Bafodé Diakité, Truffert e Álex Jiménez. In mediana spazio a Adams e Alex Scott, mentre sulla trequarti agiranno Justin Kluivert, Semenyo e Tavernier alle spalle di Junior Kroupi.

Il Nottingham Forest è atteso con un 5-3-2: tra i pali Matz Sels, in difesa Morato, Milenković, Murillo, Neco Williams e Zinchenko.

In mezzo al campo toccherà a Sangaré, Anderson e Douglas Luiz, mentre il tandem offensivo sarà composto da Awoniyi e Gibbs-White.

England Flag
Premier League
Giornata 9
24/10/2025 21:00
Leeds
VS
West Ham
25/10/2025 16:00
Newcastle
VS
Fulham
25/10/2025 16:00
Chelsea
VS
Sunderland
25/10/2025 18:30
Manchester United
VS
Brighton
25/10/2025 21:00
Brentford
VS
Liverpool
26/10/2025 15:00
Bournemouth
VS
Nottingham Forest
26/10/2025 15:00
Wolves
VS
Burnley
26/10/2025 15:00
Arsenal
VS
Crystal Palace
26/10/2025 15:00
Aston Villa
VS
Manchester City
26/10/2025 17:30
Everton
VS
Tottenham

Le quote del match: Bournemouth avanti nei pronostici

I bookmaker indicano il Bournemouth come favorito per la sfida di domenica. Su Bwin e sulle principali piattaforme, tra cui William Hill e Bet365, il segno 1 è proposto a 1.80.

Il pareggio si attesta a 3.75 su Bwin, 3.70 su William Hill e 3.80 su Bet365. Il successo del Nottingham Forest oscilla invece tra 4.20 e 4.33 su Bet365. Numeri che confermano il vantaggio iniziale dei padroni di casa.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
8
6
1
1
15 / 3
12
19
W
W
W
D
W
2
Manchester City
8
5
1
2
17 / 6
11
16
W
W
W
D
W
3
Liverpool
8
5
0
3
14 / 11
3
15
L
L
L
W
W
4
Bournemouth
8
4
3
1
14 / 11
3
15
D
W
D
D
W
5
Chelsea
8
4
2
2
16 / 9
7
14
W
W
L
L
D
6
Tottenham
8
4
2
2
14 / 7
7
14
L
W
D
D
W
7
Sunderland
8
4
2
2
9 / 6
3
14
W
L
W
D
D
8
Crystal Palace
8
3
4
1
12 / 8
4
13
D
L
W
W
D
9
Manchester United
8
4
1
3
11 / 12
-1
13
W
W
L
W
L
10
Brighton
8
3
3
2
12 / 11
1
12
W
D
W
D
L
11
Aston Villa
8
3
3
2
8 / 8
0
12
W
W
W
D
D
12
Everton
8
3
2
3
9 / 9
0
11
L
W
D
L
D
13
Brentford
8
3
1
4
11 / 12
-1
10
W
L
W
L
D
14
Newcastle
8
2
3
3
7 / 7
0
9
L
W
L
D
W
15
Fulham
8
2
2
4
8 / 12
-4
8
L
L
L
W
W
16
Leeds
8
2
2
4
7 / 13
-6
8
L
L
D
W
L
17
Burnley
8
2
1
5
9 / 15
-6
7
W
L
L
D
L
18
Nottingham Forest
8
1
2
5
5 / 15
-10
5
L
L
L
D
L
19
West Ham
8
1
1
6
6 / 18
-12
4
L
L
D
L
L
20
Wolves
8
0
2
6
5 / 16
-11
2
L
D
D
L
L

Protagonisti in campo: statistiche dei giocatori chiave

Marcus Tavernier ha iniziato la stagione con solidità: 8 presenze, 1 gol e media voto di 6.65.

In costruzione pesa con 213 passaggi completati e 9 chiave, mentre nei duelli (28 vinti su 77) può ancora alzare il livello.

Sul fronte opposto spicca Morgan Gibbs-White, punto fermo del Nottingham con 8 apparizioni e media 6.5. Pur senza gol all’attivo, resta centrale nello sviluppo della manovra grazie ai 351 passaggi completati e 8 passaggi chiave.

L’uomo copertina in casa Bournemouth è Antoine Semenyo: 6 reti e 3 assist nelle prime 8 giornate, media di 7.48 e un rendimento pesante in uno contro uno (18 dribbling riusciti su 33). Il suo impatto offensivo può indirizzare la partita.

Da seguire anche Junior Kroupi, talento emergente: appena 103 minuti complessivi in 5 presenze ma già 3 gol realizzati e media 7.25. Un’efficienza realizzativa che lo rende un’arma in più dalla panchina.
© RIPRODUZIONE VIETATA