La sfida tra Bournemouth e Nottingham Forest andrà in scena il 26 ottobre alle 15:00 al Vitality Stadium, valida per la nona giornata della Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Nottingham Forest

Il Bournemouth dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1: Petrović in porta, linea difensiva con Marcos Senesi, Bafodé Diakité, Truffert e Álex Jiménez. In mediana spazio a Adams e Alex Scott, mentre sulla trequarti agiranno Justin Kluivert, Semenyo e Tavernier alle spalle di Junior Kroupi.

Il Nottingham Forest è atteso con un 5-3-2: tra i pali Matz Sels, in difesa Morato, Milenković, Murillo, Neco Williams e Zinchenko.

In mezzo al campo toccherà a Sangaré, Anderson e Douglas Luiz, mentre il tandem offensivo sarà composto da Awoniyi e Gibbs-White.

Le quote del match: Bournemouth avanti nei pronostici

I bookmaker indicano il Bournemouth come favorito per la sfida di domenica. Su Bwin e sulle principali piattaforme, tra cui William Hill e Bet365, il segno 1 è proposto a 1.80.

Il pareggio si attesta a 3.75 su Bwin, 3.70 su William Hill e 3.80 su Bet365. Il successo del Nottingham Forest oscilla invece tra 4.20 e 4.33 su Bet365. Numeri che confermano il vantaggio iniziale dei padroni di casa.

Protagonisti in campo: statistiche dei giocatori chiave

Marcus Tavernier ha iniziato la stagione con solidità: 8 presenze, 1 gol e media voto di 6.65.

In costruzione pesa con 213 passaggi completati e 9 chiave, mentre nei duelli (28 vinti su 77) può ancora alzare il livello.

Sul fronte opposto spicca Morgan Gibbs-White, punto fermo del Nottingham con 8 apparizioni e media 6.5. Pur senza gol all’attivo, resta centrale nello sviluppo della manovra grazie ai 351 passaggi completati e 8 passaggi chiave.

L’uomo copertina in casa Bournemouth è Antoine Semenyo: 6 reti e 3 assist nelle prime 8 giornate, media di 7.48 e un rendimento pesante in uno contro uno (18 dribbling riusciti su 33). Il suo impatto offensivo può indirizzare la partita.

Da seguire anche Junior Kroupi, talento emergente: appena 103 minuti complessivi in 5 presenze ma già 3 gol realizzati e media 7.25. Un’efficienza realizzativa che lo rende un’arma in più dalla panchina.