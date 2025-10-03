Il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà sabato 4 ottobre alle 20:45 la sfida tra Atalanta e Como, valida per la sesta giornata di Serie A 2025/26. La squadra di Juric punta a sfruttare il fattore campo per centrare tre punti importanti, mentre il Como, affidato a Guindos in panchina al posto dello squalificato Fabregas, proverà il colpo in trasferta per dare continuità al proprio cammino. Capitolo assenze: l’Atalanta deve fare i conti con un’autentica emergenza in difesa, con Scalvini, Kolasinac e Kossounou indisponibili.

Le probabili formazioni di Atalanta-Como

Atalanta (Modulo: 3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Musah, Bernasconi; Pasalic, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric.

Como (Modulo: 4-2-3-1): Butez; Posch, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kuhn; Douvikas. Allenatore: Guindos.

Emergenza totale in difesa e sugli esterni. L’Atalanta dovrà rinunciare a Scalvini, Kolasinac e Kossounou, tutti out per una lesione al bicipite della coscia destra, oltre a Bellanova, fermato da una lesione di primo grado all’adduttore.

In mezzo al campo pesa anche la squalifica di De Roon, con il giovane 2006 Obric che resta un’opzione dopo le ultime convocazioni. In casa Como, invece, non sarà della partita Cesc Fabregas, squalificato per due giornate dopo il rosso contro la Cremonese: stessa sorte per Rodriguez, fermato per tre turni. La società ha già presentato ricorso per ridurre le squalifiche. Sul fronte infortuni si ferma anche Sergi Roberto (lesione al flessore della coscia sinistra), mentre restano indisponibili Van der Brempt, atteso al rientro dopo la sosta, e Diao.

Quote di Atalanta-Como: fiducia ai bergamaschi

I bookmaker puntano sull'Atalanta come favorita per la vittoria. William Hill offre la vittoria casalinga a 2.15, mentre il pareggio è quotato a 3.30 e la vittoria del Como a 3.25.

Su Bet365, le quote sono simili: la vittoria dell'Atalanta è a 2.20, il pareggio a 3.40 e la vittoria degli ospiti ancora a 3.25. Le quote confermano un sostanziale equilibrio, con l’esito della sfida aperto a ogni soluzione.

Giocatori chiave: le aspettative su Pasalic e i protagonisti del Como

Mario Pašalić, per l'Atalanta, ha già dimostrato il suo valore in questa stagione con 5 apparizioni, totalizzando un gol e un assist.

Con una presenza costante sul campo per 400 minuti e unamedia voto di 7.4, rimane un punto fermo di Juric. La sua versatilità lo rende un pilastro del gioco bergamasco nel controllo del gioco bergamasco.

Per il Como, Nicolás Paz è l'uomo su cui il club lombardo fa affidamento. Ha partecipato a tutte le 5 partite stagionali e si è distinto per i suoi 3 gol e altrettanti assist, raggiungendo una valutazione mediaottima, pari a 7.8. La sua capacità di creare occasioni e mantenere alta la pressione saranno cruciali per le speranze di una vittoria esterna.