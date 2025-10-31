L’Augsburg si prepara ad accogliere il Borussia Dortmund alla WWK Arena venerdì 31 ottobre alle 20:30, nella nona giornata di Bundesliga. La squadra di Sandro Wagner ritrova Kömür dopo l’influenza e punta a mettere in difficoltà i gialloneri, favoriti nei pronostici. La formazione di Niko Kovac affiderà alla qualità offensiva di Adeyemi, pronto a lasciare il segno in una sfida che promette intensità e ritmo.

Le probabili formazioni di Augsburg-Borussia Dortmund

Augsburg (3-4-2-1)

Dahmen; Schlotterbeck, Banks, Jakić; Fellhauer, Massengo, Anton Kade, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Kömür.

Borussia Dortmund (3-4-2-1)

Kobel; Schlotterbeck, Anton, Ryerson; Nmecha, Groß, Couto, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.

L’Augsburg è pronto a ripresentare i titolari dopo il turnover in coppa: rientra Kömür, recuperato dall’influenza e favorito su Saad per una maglia dal 1’. Sul fronte Dortmund, Kovac dovrebbe riaffidarsi a Guirassy come riferimento offensivo, supportato da Adeyemi e Beier, in vantaggio su Brandt. Sulla corsia destra di centrocampo Couto resta avanti nel ballottaggio con Ryerson.

Quote di Augsburg-Borussia Dortmund: gialloneri largamente favoriti

I bookmaker indicano il Borussia Dortmund come chiaro favorito alla WWK Arena.



Su William Hill il successo esterno dei gialloneri è proposto a 1.65, con il pareggio a 4.20 e il colpo dell’Augsburg a 4.60. Linea simile per Bet365, che quota la vittoria del Dortmund a 1.60, il pari a 4.50 e il segno 1 a 4.75.

Un quadro che conferma come, per gli operatori, la squadra di Kovac parta con i riflettori puntati e la fiducia del mercato.

Giocatori chiave: numeri e impatto sul match

A catalizzare l’attenzione sarà la prestazione di alcuni protagonisti chiamati a fare la differenza.

In casa Borussia Dortmund riflettori su Karim Adeyemi: il 23enne tedesco ha messo insieme finora 8 presenze, con 2 gol e 1 assist. Brillante nel dribbling (13 riusciti su 28 tentativi), viaggia con una valutazione media di 7.03 e rappresenta un’arma imprevedibile in profondità.

Sul fronte Augsburg, occhi puntati su Mert Kömür. Il 20enne talento offensivo ha prodotto 2 reti e 2 assist in 7 apparizioni, confermandosi tra gli elementi più vivaci della squadra. La media voto di 6.9 certifica la crescita, anche se i 23 duelli vinti su 79 indicano margini di miglioramento nella fisicità del gioco.

Da tenere d’occhio anche Fabian Rieder, altro motore creativo dell’Augsburg: 2 gol e 2 assist in 6 gare, con 11 dribbling riusciti su 22 e 33 duelli vinti su 88.

I suoi inserimenti e la qualità tra le linee possono risultare decisivi.

Nel Dortmund, fondamentale anche l’apporto di Serhou Guirassy: 4 gol in 7 presenze, esperienza e fiuto dell’area lo rendono il riferimento offensivo più affidabile per Kovac, pronto a capitalizzare ogni occasione utile.