Federica De Vita è una creator molto seguita sui social attraverso i canali Instagram e Tik Tok dove realizza contenuti mettendo spesso in evidenza la sua grande passione per l’Inter.

In questa intervista a Blasting News, De Vita racconta cosa si aspetta da questa stagione dell'Inter, tra sogni, tifoseria e contenuti digitali.

Federica De Vita: 'Sono tifosa dell'Inter praticamente dalla nascita'

Da quanto tempo è tifosa dell’Inter e cosa le ha fatto “innamorare” di questa squadra?

'Sono tifosa dell’Inter praticamente dalla nascita, in famiglia siamo tutti interisti.

Quello che mi ha sempre colpito di questa squadra è il forte senso di unione: si percepisce una complicità e un’amicizia tra i giocatori che, secondo me, la rendono diversa dalle altre. Non è solo lavoro, c’è qualcosa di autentico che li lega davvero'.

Con la stagione 2025-26 in corso — e l’Inter al terzo posto con 21 punti finora — quali sono secondo lei i punti di forza e le criticità della rosa?

'Secondo me, il punto di forza della squadra oggi è la possibilità di poter contare su sostituti all’altezza dei titolari. Questo fa davvero la differenza durante una stagione lunga e impegnativa. Inoltre, l’arrivo di Chivu come allenatore ha portato una ventata nuova: è riuscito a risanare le ferite della scorsa stagione e a ridare equilibrio e fiducia al gruppo'.

Lei racconta l’Inter sui social (Instagram, TikTok). Quale stile ha scelto per parlare di calcio e tifoseria, e come costruisce la sua community?

'Ho una community molto attiva, e credo che il mio punto di forza sia proprio la spontaneità. Sono una persona senza peli sulla lingua, nel bene e nel male, e penso che questo arrivi in modo autentico a chi mi segue. Mi piace anche prendermi in giro, sono molto autoironica, e credo che questo renda il rapporto con la mia community ancora più vero e leggero. Ci sono persone che mi seguono fin dall’inizio, da quando ho aperto i miei profili, e con alcune di loro nel tempo si è creata una vera e propria amicizia'.

'Se dovessi trovare delle analogie tra me e l’Inter, direi sicuramente la capacità di rialzarmi nei momenti difficili'

Ci sono analogie tra Federica e l’Inter — nello sport o nella comunicazione — che lei riconosce? Per esempio la costanza, la passione fuori misura, o magari saper reagire nei momenti difficili?

'Se dovessi trovare delle analogie tra me e l’Inter, direi sicuramente la capacità di rialzarmi nei momenti difficili. Proprio come la squadra, anche io credo nella forza di ricominciare con determinazione dopo una stagione complicata. Poi c’è il senso di familiarità, di gruppo, che sento molto mio, insieme alla diligenza e al senso di responsabilità: valori che porto sempre con me, sia nella vita che nel mio percorso professionale'.

Quale partita o momento di questa stagione pensa potrà segnare una svolta per l’Inter, e come l’ha vissuta da tifosa e “creator”?

'La partita che, secondo me, ha segnato la vera svolta nella stagione dell’Inter è stata senza dubbio la prima con mister Chivu in panchina contro il Torino. Da grande fan di Inzaghi avevo tanti dubbi, ma devo dire che sono svaniti subito dopo quel clamoroso 5-0 dell’Inter. Per scaramanzia non voglio dire quale, secondo me, sarà la partita decisiva per il campionato. Mi considero più una tifosa che una creator, perché vivo ogni partita con un’ansia pazzesca e nei miei video cerco proprio di trasmettere tutta la mia passione e l’amore che ho per l’Inter'.

Passando a lei: come bilancia la vita da influencer, la creazione di contenuti (TikTok, Instagram) e la passione per il calcio in una settimana tipo?

'Di solito non programmo i miei contenuti in anticipo: mi lascio ispirare dalle partite della settimana, tra campionato e Champions League. Alcuni video, invece, li dedico alle squadre rivali dell’Inter perché, diciamolo, un po’ di sano sfottò sportivo ci sta sempre'.

De Vita: 'Mi sento davvero fortunata e fiera di tutto ciò che sono riuscita a costruire'

I social diventano sempre più terreno di confronto e tifoseria digitale: come vive la “responsabilità” di essere una voice per i tifosi, e quali messaggi cerca di diffondere?

'Mi sento davvero fortunata e fiera di tutto ciò che sono riuscita a costruire. Ho un rapporto molto stretto con la mia community, e questo mi riempie d’orgoglio ogni giorno.

Cerco sempre di trasmettere un messaggio di rispetto, sia dentro che fuori dal campo: rispetto per le persone, a prescindere dalla squadra per cui tifano. Purtroppo, c’è ancora chi fatica ad accettare che una donna possa parlare di calcio, ma io continuo a farlo con passione e convinzione. Credo che proprio questo il non lasciarsi fermare dai pregiudizi sia la mia forza più grande. Il messaggio che voglio diffondere, in fondo, è semplice, lo sport non è odio, ma passione e soprattutto è per tutti: donne, bambini, anziani, uomini. È condivisione, emozione e rispetto reciproco ed è questo che cerco di trasmettere ogni giorno a chi mi segue'.

Infine: ha dei sogni legati all’Inter o al mondo del calcio (ad esempio realizzare un progetto digitale insieme al club, partecipare attivamente a eventi nerazzurri) che vorrebbe trasformare in realtà?

'Il mio sogno nel cassetto sarebbe sicuramente quello di lavorare nel mondo del calcio. Mi piacerebbe partecipare a sempre più eventi e vivere da vicino questo ambiente che amo così tanto, per poter raccontare nuove esperienze e portare contenuti sempre più autentici e coinvolgenti sul mio canale'.