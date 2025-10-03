Domenica 5 ottobre alle 15:00, il Bologna ospiterà il Pisa, in occasione della sesta giornata di Serie A. La sfida promette spettacolo, con i padroni di casa intenzionati a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in classifica. La formazione rossoblù guidata da Vincenzo Italiano parte con il favore dei pronostici, ma dovrà fare attenzione ai nerazzurri reduci da una prestazione convincente nel derby contro la Fiorentina.

Le probabili formazioni di Bologna-Pisa

Il Bologna dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Qualche dubbio in attacco, ad oggi Dallinga è favorito su Castro come terminale offensivo.

Il Pisa dovrebbe invece optare per il 3-5-2. Tra i pali confermato Semper. In attacco il ballottaggio è tra Nzola e Moreo. L'attaccante angolano ad oggi sembra essere favorito per un posto da titolare.

Bologna 4-2-3-1: Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Kykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga

Pisa 3-5-1-1: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Hojholt, Leris; Tramoni, Nzola.

Quote di Bologna-Pisa: i favoriti del match

I bookmaker indicano chiaramente il Bologna come favorito per la vittoria.

William Hill quota la vittoria del Bologna a 1.62, mentre il pareggio è offerto a 3.60 e il successo del Pisa a 5.50. Quote simili si trovano da Bet365, che mantiene la quota di 1.62 per la vittoria del Bologna, mentre propone il pareggio a 3.90 e la vittoria pisana a 5.50. Queste cifre riflettono la fiducia riposta nei padroni di casa e la difficoltà prevista per gli ospiti nel portare via punti dal Dall'Ara.

Le statistiche dei giocatori chiave

Il Bologna potrà contare su Riccardo Orsolini, uno dei protagonisti più attesi.

L'attaccante rossoblù in questo avvio di campionato ha già messo a segno 3 gol, dimostrandosi letale sotto porta. La sua capacità di gestire le situazioni di uno contro uno, con 28 duelli vinti su 50, lo rende un pericolo costante.

Nel Pisa, occhi puntati su M'Bala Nzola, che cerca di confermarsi come elemento chiave dell'attacco nerazzurro. Nzola ha segnato 1 gol in 5 apparizioni. La sua fisicità potrebbe rappresentare una sfida per la difesa avversaria.