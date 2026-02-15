Ian Matteoli non riesce a superare il turno di qualificazione nello slopestyle di snowboard, concludendo al diciassettesimo posto e restando fuori dalla finale in programma al Livigno Snow Park. Il suo percorso alle Olimpiadi di Milano Cortina si interrompe qui, dopo il brillante quinto posto ottenuto nella finale del Big Air.

La gara di qualificazione

Nel turno odierno, Matteoli ha totalizzato 58,90 punti, un risultato insufficiente per entrare tra i dodici finalisti. L’ultimo atleta qualificato, il norvegese Roisland, ha ottenuto 69,63 punti, lasciando l’azzurro fuori dalla top dodici.

Il bilancio olimpico

Con questa eliminazione si chiude la partecipazione di Matteoli ai Giochi Olimpici. Il ventenne piemontese aveva già dimostrato il suo valore nella prova di Big Air, riuscendo a raggiungere la finale e a classificarsi quinto.

Dettagli della competizione

Matteoli non è riuscito a superare il taglio per accedere alla finale olimpica nello slopestyle. Il giovane atleta ha commesso errori significativi nell’ultimo salto della prima run e nella sezione dei rail nella seconda, compromettendo le sue possibilità di qualificazione. Il suo miglior punteggio, 58,90, è risultato ben al di sotto della soglia necessaria di 69,63 punti. Matteoli non ha mai raggiunto il podio in Coppa del Mondo in questa specialità, con un quarto posto come miglior risultato ottenuto due anni fa.