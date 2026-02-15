Udine – Alla vigilia del lunch match di Serie A tra Udinese e Sassuolo, in programma domenica alle 12.30 alla Bluenergy Stadium, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’intensità e della qualità nel possesso palla, dopo la sconfitta subita a Lecce.

Le dichiarazioni di Runjaic

“Ci ricordiamo bene come andò all’andata, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo: una sconfitta meritata. Loro hanno un potenziale simile al nostro, con una chiara e interessante organizzazione e buona qualità individuale. Faremo di tutto per ottenere i tre punti.

Serve la giusta intensità, che ci è mancata a Lecce” ha dichiarato il tecnico tedesco, sottolineando la necessità di una prestazione più propositiva.

Runjaic ha poi parlato dell’attacco, orfano di Davis: “Zaniolo si è allenato molto bene. Non mi aspetto i miracoli da lui, ma può comunque fare la differenza per la nostra squadra. Sono ottimista ma non mi sbilancerò su chi giocherà in attacco assieme a lui.”

Situazione difesa e modulo tattico

Buksa tornerà a disposizione, ma solo per la panchina, mentre Kamara resterà ancora fuori: “In settimana tornerà in gruppo, in prospettiva Bologna.”

Runjaic ha poi difeso la scelta di Solet dopo le incertezze di Lecce: “Ha sempre voglia di farsi dare il pallone.

Negli ultimi due mesi ha stabilizzato il livello delle sue prestazioni, mostrando grande concentrazione e passione. Contribuisce anche molto alla fase offensiva con passaggi filtranti. Ora deve ridurre il numero degli errori commessi, ciò che fa la differenza tra un buon livello e l’eccellenza. Non abbiamo una vera e propria alternativa a Solet: è un perno della nostra squadra e, assieme a Karlstrom, è colui che ha avuto il minutaggio più alto.”

Interpellato sulla possibilità di adottare moduli alternativi per arginare il tridente del Sassuolo, Runjaic ha preferito non sbilanciarsi: “Hanno ottima qualità, con la punta centrale e due ali pericolose, coi terzini che si accentrano. Anche in contropiede sono insidiosi.

Ciò che mi aspetto domani è una buona qualità nei passaggi e un miglioramento nel possesso palla. A Lecce ci siamo un po’ nascosti. Non dovrà succedere nuovamente.”

Infine, sul VAR: “Parlarne è importante, visto che tanti sono scontenti dell’attuale utilizzo. Spero si trovi una soluzione che accontenti tutti, ma nel calcio ciò è impossibile. Il bello di questo sport è anche la discussione che lo accompagna. Il Var deve restare al servizio dell’arbitro e non sostituirsi a lui.”

Contesto della partita e precedenti

Il match, valido per la venticinquesima giornata di Serie A, si gioca domenica 15 febbraio 2026 alle ore 12.30 alla Bluenergy Stadium di Udine. L’Udinese è nona in classifica con 32 punti (nove vittorie, cinque pareggi, dieci sconfitte); il Sassuolo è undicesimo con 29 punti (otto successi, cinque pareggi, undici ko). Il lunch match rappresenta un tabù per i friulani: nelle sette gare disputate a mezzogiorno da quando è arrivato Runjaic, non hanno mai vinto, raccogliendo solo due pareggi e cinque sconfitte.