La gara tra Inter e Juventus è stata segnata da un’espulsione contestata, che ha scatenato forti reazioni. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha ammesso che l’espulsione di Kalulu per un presunto fallo su Bastoni è stata un “errore chiaramente errato”. Rocchi ha sottolineato come questo errore sia stato aggravato dall’impossibilità di intervenire con il Var per correggerlo. Ha inoltre evidenziato che non è stato solo l’arbitro La Penna a sbagliare, ma anche Bastoni, accusato di una “simulazione chiara” che ha contribuito a complicare la situazione.

Reazioni social dei bianconeri

I giocatori della Juventus hanno espresso il loro disappunto sui social media. Kalulu ha rilanciato su Instagram un video con il commento “Da interista, così mi fa schifo vincere. No simulazione”. Il capitano Manuel Locatelli ha scritto: “Sono orgoglioso della squadra che siamo. Oggi più di ieri solo la Juve, fino alla fine”. Michele Di Gregorio ha postato immagini della partita accompagnate da due cuori, uno bianco e uno nero. Dusan Vlahovic ha condiviso un post del club con la frase “Orgoglioso di voi”, mentre sul sito ufficiale della Juventus è apparso il messaggio: “Orgogliosi di noi. Orgogliosi del vostro sostegno. Fieri di essere bianconeri”.

Le parole di Rocchi e il contesto arbitrale

Rocchi ha dichiarato: “Siamo molto dispiaciuti: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”. Ha aggiunto che “La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci”. Ha poi proseguito: “Dico questo anche a proposito di un campionato in cui gli allenatori non ci hanno mai aiutato, ma ci hanno messo in difficoltà. Ci dispiace molto perché noi alla fine siamo l’ultimo sfogo di tutti. Siamo ben capaci di prendere le nostre responsabilità quando facciamo un errore, nessuno prende le nostre difese.

Vi dico di più, una cosa che mi dispiace è che noi siamo gli unici ad ammettere di avere sbagliato. Abbiamo una trasmissione in cui tutte le settimane mettiamo a nudo i nostri errori, li facciamo vedere a tutti. Oggi non ho ancora sentito gente dire ‘anche noi abbiamo sbagliato’. Mi basterebbe lo facessero il dieci per cento delle volte che lo abbiamo fatto noi, e questo scusatemi è francamente imbarazzante. Vogliamo dire che è sempre colpa dell’arbitro di Rocchi? Benissimo. Io invece credo che qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Per essere chiari, mi riferisco a chi va in campo ed ha certi atteggiamenti”.

La posizione di Chiellini

Il dirigente Giorgio Chiellini ha espresso una critica più ampia al sistema arbitrale, definendolo “inadeguato”.

Dopo la sconfitta per tre a due con l’Inter, ha affermato: “Non si può parlare di calcio, oggi è successo qualcosa di inaccettabile”. Ha aggiunto che “non ci sia un livello adeguato ad una partita del genere” e che “è da inizio anno che abbiamo messo in evidenza che non è una struttura adeguata alla Serie A, ogni settimana una squadra diversa è qui a lamentarsi”. Ha inoltre sottolineato che “oggi non era neanche presente” chi aveva detto che “andrà via”, riferendosi al designatore Rocchi, e ha auspicato una modifica del protocollo Var per consentire la revisione anche del secondo giallo, pur ritenendo che il problema principale risieda nella scelta dell’arbitro.