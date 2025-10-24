La Bundesliga 2025/26 riparte con un altro turno emozionante che vede, nella sua ottava giornata, la sfida tra l'Hoffenheim e l'Heidenheim. L'incontro è fissato per sabato 25 ottobre alle ore 15:30 e si disputerà nella suggestiva cornice della PreZero Arena di Sinsheim. Le due squadre si incontrano con obiettivi differenti: gli ospiti cercano punti preziosi per risalire la classifica, mentre i padroni di casa vogliono consolidare la propria posizione nella parte sinistra della graduatoria.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 8
24/10/2025 20:30
Werder Bremen
VS
Union Berlin
25/10/2025 15:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Bayern München
25/10/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
1. FC Heidenheim
25/10/2025 15:30
Eintracht Frankfurt
VS
FC St. Pauli
25/10/2025 15:30
FC Augsburg
VS
RB Leipzig
25/10/2025 15:30
Hamburger SV
VS
VfL Wolfsburg
25/10/2025 18:30
Borussia Dortmund
VS
1.FC Köln
26/10/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
SC Freiburg
26/10/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FSV Mainz 05

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Heidenheim

Entrambi gli allenatori sembrano orientati verso il modulo 4-4-2, con l’Hoffenheim che dovrebbe schierare Oliver Baumann tra i pali, coperto da una linea difensiva composta da Hajdari e Hranáč centrali, con Bernardo e Coufal sulle fasce.

A centrocampo Burger avrà il compito di orchestrare il gioco, supportato da Avdullahu e Touré, mentre davanti Kramarić, accompagnato da Asllani, avrà il compito di finalizzare le azioni offensive.

L'Heidenheim, invece, dovrebbe affidarsi a Ramaj tra i pali, con una linea difensiva guidata da Siersleben e Mainka, affiancati dai terzini Föhrenbach e Traorè. In mediana, Dorsch e Schöppner formeranno la diga centrale, mentre Beck e Ibrahimovic agiranno sulle fasce. In attacco, Zivzivadze sarà il riferimento avanzato, supportato da Honsak.

Quote di Hoffenheim-Heidenheim: padroni di casa favoriti

I bookmaker indicano nettamente l’Hoffenheim come favorito. Secondo Bwin, la vittoria dei padroni di casa è quotata a 1.58, il pareggio a 4.50 e il successo esterno dell'Heidenheim a 5.00.

William Hill presenta quote simili, offrendo l’1 a 1.57, l’X a 4.33 e il 2 sempre a 5.00. Anche Bet365 conferma l’andamento con l’1 a 1.57, il pareggio a 4.50 e il colpo esterno a 5.25. Un chiaro favoritismo verso la squadra di casa, che dispone di un organico più attrezzato per questo tipo di sfide.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
7
7
0
0
27 / 4
23
21
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
7
5
1
1
10 / 9
1
16
W
D
W
W
W
3
VfB Stuttgart
7
5
0
2
11 / 6
5
15
W
W
W
W
L
4
Borussia Dortmund
7
4
2
1
13 / 6
7
14
L
D
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
7
4
2
1
16 / 11
5
14
W
W
W
D
W
6
1.FC Köln
7
3
2
2
12 / 10
2
11
D
W
L
L
D
7
Eintracht Frankfurt
7
3
1
3
19 / 18
1
10
D
L
W
L
L
8
1899 Hoffenheim
7
3
1
3
12 / 12
0
10
W
L
D
L
W
9
Union Berlin
7
3
1
3
11 / 14
-3
10
W
L
D
W
L
10
SC Freiburg
7
2
3
2
11 / 11
0
9
D
D
D
W
W
11
Hamburger SV
7
2
2
3
7 / 10
-3
8
L
W
D
W
L
12
Werder Bremen
7
2
2
3
11 / 16
-5
8
D
W
L
L
W
13
FC Augsburg
7
2
1
4
12 / 14
-2
7
D
W
L
L
L
14
FC St. Pauli
7
2
1
4
8 / 12
-4
7
L
L
L
L
W
15
VfL Wolfsburg
7
1
2
4
8 / 13
-5
5
L
L
L
L
D
16
FSV Mainz 05
7
1
1
5
8 / 14
-6
4
L
L
L
W
L
17
1. FC Heidenheim
7
1
1
5
6 / 13
-7
4
D
L
W
L
L
18
Borussia Mönchengladbach
7
0
3
4
6 / 15
-9
3
L
D
L
D
L

Le chiavi del match: Kramarić e la dinamicità dei centrocampisti

Andrej Kramarić, con il suo talento e la sua esperienza, è pronto a essere protagonista.

Il 34enne croato vanta già 2 reti e 1 assist in 7 presenze stagionali, dimostrando un’ottima media gol rispetto ai minuti giocati (408 minuti in totale). La sua capacità di muoversi tra le linee e di finalizzare in diversi modi lo rende un attaccante particolarmente temibile per qualsiasi difesa.

Wouter Burger, un altro elemento chiave nell’economia di gioco dell’Hoffenheim, ha finora collezionato 478 minuti distribuiti su 6 partite. Nonostante la giovane età, Burger si pone come fulcro del centrocampo con 239 passaggi totali e 9 key passes. La sua presenza sarà fondamentale per dare equilibrio e supporto sia in fase difensiva che offensiva.

Tim Lemperle e Fisnik Asllani, due giovani promesse, rappresentano opzioni rilevanti in fase d’attacco.

Lemperle ha messo a segno 2 gol in 418 minuti, mentre Asllani ha già segnato 4 reti, dimostrando di essere una risorsa importante per le sortite offensive.

Per l'Heidenheim, il centrocampista Jan Schöppner, con i suoi 491 minuti giocati, provvederà a dare resistenza e dinamismo al reparto mediano. La sfida si preannuncia interessante, con le due squadre pronte a contendersi i tre punti in una partita che si preannuncia ricca di emozioni e spunti tattici.
