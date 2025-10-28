Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Marcello Chirico, quello attuale sarebbe il momento peggiore per far sedere sulla panchina della Juventus Luciano Spalletti. Infatti il tecnico toscano ha bisogno di tempo per far giocare le sue squadre secondo i propri principi calcistici, mentre a Torino serve raggiungere obiettivi al più presto possibile.

Chirico: 'Questo è il momento più sbagliato per far arrivare Spalletti al club bianconero'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e delle voci insistenti che vorrebbero Luciano Spalletti come il prossimo allenatore del club bianconero: "Da quello che mi risulta il toscano sarà al 90% il nuovo tecnico della Juve.

Mi tengo un 10% per sicurezza, ma le parti hanno parlato e lo stesso Spalletti è convinto di poter fare bene a Torino. Detto ciò, io penso che questo è il momento più sbagliato per arrivare nel club bianconero. Sì, perché all'allenatore da Certaldo serve tempo, mentre adesso alla Continassa c'è una fretta di tornare alla vittoria unita ad un'ansia dovuta dagli ultimi risultati. Spalletti ha bisogno invece di lavorare un paio di anni con i calciatori che ha a disposizione per riuscire ad arrivare a quel risultato che abbiamo visto a Napoli. La formazione partenopea francamente giocava un calcio spettacolare e vinse quello scudetto dominando il campionato. Non vedevo una squadra performare così bene in campo dai tempi di Marcello Lippi"

Chirico ha proseguito: "Per arrivare a quei risultati Spalletti ha bisogno quindi di lavorare ma in questo momento alla Juventus il primo obiettivo sarà tornare nelle posizioni vicine alla Champions League.

Un compito che non sarà semplice perché c'è molta competizione. Inoltre quello bianconero non è uno spogliatoio sereno: c'è gente abbastanza litigiosa che è stata già in grado di mandare via Thiago Motta. Lo stesso Tudor, che prima è stato accolto come un re dai calciatori, ha poi discusso con alcuni di loro, che si sono ribellati ai metodi del croato e ci hanno litigato. Quindi parliamo di una squadra non facile da gestire e peraltro composta da elementi di non altissimo livello. Quindi per fare il calcio di Spalletti serve un altro tipo di giocatori e visto che regna la confusione alla Continassa, si stanno lasciando una porticina aperta per il futuro. Non a caso si parla di un contratto di sei mesi con rinnovo legato al raggiungimento di determinati obiettivi".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'C'è una confusione in società mai vista'

Le parole di Chirico hanno diviso i tifosi bianconeri sul web: "Non ho nulla contro Spalletti e se verrà a Torino avrà il mio benvenuto, però è evidente che in casa Juve c'è una confusione che non ha precedenti" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Spero che effettivamente arrivi Spalletti. È sempre un tecnico esperto e di personalità. Mi chiedo però se la società avesse supportato Tudor o Motta o chi per loro rispetto ai signorini che scendono in campo"