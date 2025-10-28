Nelle scorse ore Francesco Totti è stato intervistato da Sky Sport e parlando della Juventus ha sottolineato quanto il club bianconero farebbe un salto di qualità scegliendo come allenatore Luciano Spalletti.

Totti sposa l'idea Spalletti alla Juventus: 'Farebbero un grande acquisto prendendolo'

L'ex capitano della Roma Francesco Totti nella giornata di oggi ha presentato il nuovo spot ufficiale dell'amaro Montenegro che lo vedrà protagonista insieme a Luciano Spalletti. Proprio il toscano è il nome sulla bocca di tutti per sedere nel sulla panchina della Juventus, un'eventualità di cui ha parlato proprio la bandiera giallorossa: "Può essere lui l'uomo giusto per far riprendere la formazione bianconera?

Da quello che si vocifera, Luciano è uno dei candidati più accreditati e penso che la società piemontese se dovesse riuscire a prenderlo farebbe un grande acquisto. Parliamo di un allenatore forte, un allenatore presente e che ha fatto bene ovunque sia andato. Ripeto, se ci riuscisse, la Juventus farebbe un grande affare prendendo Spalletti".

Totti ha poi parlato del suo rapporto con il toscano: "C'è una grande amicizia tra di noi ed esserci ritrovati insieme è stata una bella opportunità. Chiarimento per quanto accaduto a Roma? Non c'è ancora stato, ma credo che avremo modo di farlo. Devo anche dire che sono passati tantissimi anni e certe cose vanno messe da parte".

L'ex capitano della Roma ha poi parlato del momento dei giallorossi: "Sono contento che Dybala abbia risolto l'ultima partita con il Sassuolo segnando un gol.

Paulo è uno dei giocatori più forti che c'è non solo nella Roma, ma anche in Serie A, quindi non mi sorprendere che sia decisivo. Spero che dia continuità a quanto fatto vedere domenica e che si ripeta tutte le settimane. La squadra può stare lassù ancora a lungo? Dipende da loro, certo è che in circolazione ci sono almeno un paio di formazioni più attrezzate. Quindi per me l'obiettivo principale rimane quello di tornare in Champions League, poi è normale che se verso la fine del campionato è ancora li, allora deve provarci. Gasperini e il confronto con Capello? Fabio era molto basico, voleva fare un gol e vincere le partite col minimo scarto. Certo è che poteva permetterselo, visto che squadra avevamo".

Le parole di Totti scatenano la discussione: 'Perdonando Spalletti ha dimostrato la sua superiorità'

Le parole di Totti, specie quelle su Spalletti e il rapporto col toscano hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Roma: "Francesco, per me rimarrai sempre il giocatore più forte che abbia mai visto e non ti capisco proprio... ci sono cose che non possono essere perdonate e sulle quali non si può passare sopra. Ricorda che il tuo amico Spalletti ti ha cacciato da Trigoria, ti ha proibito si entrare e ti ha mandato a casa", scrive un tifoso su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Spalletti non si è mai scusato. Totti ha una vera carità cristiana, io non avrei potuto, anche in questo ha dimostrato la sua superiorità".