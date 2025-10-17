Il Colonia ospiterà l’Augsburg sabato 18 ottobre alle 15:30 al RheinEnergieStadion, in un match valido per la settima giornata della Bundesliga 2025/26. Si preannuncia una sfida intensa, con entrambe le squadre pronte a ripartire dopo la sosta internazionale e i tifosi impazienti di sostenere i propri beniamini sugli spalti.

Le probabili formazioni di Colonia-Augsburg

Il Colonia dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali spazio a Schwäbe, protetto dal terzetto difensivo formato da Hübers, Heintz e Schmied. Sulle corsie agiranno Martel e Jóhannesson, mentre in mezzo al campo ci sarà la coppia Sebulonsen-Lund.

In avanti, Thielmann ed El Mala supporteranno Kamiński, punto di riferimento offensivo dei biancorossi.

Anche l’Augsburg dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1 speculare. In porta Dahmen, con Matsima, Banks e Jakić a comporre la linea difensiva. A centrocampo, Claude-Maurice e Massengo presidieranno le fasce, mentre la regia sarà affidata a Fellhauer e Giannoulis. Davanti, Rieder e Saad agiranno alle spalle del giovane Kökür, incaricato di guidare l’attacco dei bavaresi.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 7
17/10/2025 20:30
Union Berlin
VS
Borussia Mönchengladbach
18/10/2025 15:30
VfL Wolfsburg
VS
VfB Stuttgart
18/10/2025 15:30
FSV Mainz 05
VS
Bayer Leverkusen
18/10/2025 15:30
RB Leipzig
VS
Hamburger SV
18/10/2025 15:30
1. FC Heidenheim
VS
Werder Bremen
18/10/2025 15:30
1.FC Köln
VS
FC Augsburg
18/10/2025 18:30
Bayern München
VS
Borussia Dortmund
19/10/2025 15:30
SC Freiburg
VS
Eintracht Frankfurt
19/10/2025 17:30
FC St. Pauli
VS
1899 Hoffenheim

Quote di Colonia-Augsburg: equilibrio con leggero vantaggio per i padroni di casa

I bookmaker vedono un lieve favore nei confronti del Colonia, indicato come principale candidato al successo.



William Hill quota la vittoria interna a 1.95, il pareggio a 3.75 e il successo esterno dell’Augsburg a 3.40.

Quote molto simili arrivano da Bet365, che propone il Colonia vincente a 1.95, il pari a 3.90 e la vittoria dell’Augsburg a 3.50.

Un equilibrio che lascia spazio a ogni scenario, ma con i padroni di casa leggermente favoriti dal pronostico.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
6
6
0
0
25 / 3
22
18
W
W
W
W
W
2
Borussia Dortmund
6
4
2
0
12 / 4
8
14
D
W
W
W
W
3
RB Leipzig
6
4
1
1
8 / 8
0
13
D
W
W
W
W
4
VfB Stuttgart
6
4
0
2
8 / 6
2
12
W
W
W
L
W
5
Bayer Leverkusen
6
3
2
1
12 / 8
4
11
W
W
D
W
D
6
1.FC Köln
6
3
1
2
11 / 9
2
10
W
L
L
D
W
7
Eintracht Frankfurt
6
3
0
3
17 / 16
1
9
L
W
L
L
W
8
SC Freiburg
6
2
2
2
9 / 9
0
8
D
D
W
W
L
9
Hamburger SV
6
2
2
2
6 / 8
-2
8
W
D
W
L
L
10
FC St. Pauli
6
2
1
3
8 / 9
-1
7
L
L
L
W
W
11
1899 Hoffenheim
6
2
1
3
9 / 12
-3
7
L
D
L
W
L
12
Werder Bremen
6
2
1
3
9 / 14
-5
7
W
L
L
W
D
13
Union Berlin
6
2
1
3
8 / 13
-5
7
L
D
W
L
L
14
FC Augsburg
6
2
0
4
11 / 13
-2
6
W
L
L
L
L
15
VfL Wolfsburg
6
1
2
3
8 / 10
-2
5
L
L
L
D
D
16
FSV Mainz 05
6
1
1
4
5 / 10
-5
4
L
L
W
L
D
17
Borussia Mönchengladbach
6
0
3
3
5 / 12
-7
3
D
L
D
L
L
18
1. FC Heidenheim
6
1
0
5
4 / 11
-7
3
L
W
L
L
L

Thielmann e Kamiński, i protagonisti annunciati di una sfida equilibrata

Jan Thielmann rappresenta uno dei punti fermi del Colonia, nonostante la giovane età.

In questa stagione ha già realizzato 2 gol e 1 assist in 4 presenze, con una valutazione media di 7.20. La sua capacità di incidere su entrambe le fasi del gioco è evidente: 10 tiri totali (6 nello specchio) e un buon contributo difensivo con 3 tackle riusciti.

Altro uomo chiave per il Colonia è Jakub Kamiński. Il polacco classe 2002 ha mantenuto un rendimento costante con una media voto di 7.15 in 6 partite, siglando 3 reti e confermandosi preciso nei passaggi (161 totali, 10 chiave). La sua visione di gioco e la rapidità negli inserimenti possono risultare decisive per scardinare la difesa avversaria.

Nel campo dell’Augsburg, riflettori puntati su Fabian Rieder, autore di 1 gol in 2 presenze.

Il centrocampista svizzero ha impressionato per dinamismo e qualità tecnica, con 5 dribbling riusciti su 8 tentativi. Toccherà a lui dare ritmo e imprevedibilità alla manovra offensiva dei bavaresi.

Da non sottovalutare anche Elias Saad, attaccante rapido e fisico, che in 4 presenze ha vinto 24 duelli su 48. Pur non avendo ancora segnato, la sua capacità di creare spazi e superare l’uomo (6 dribbling riusciti su 12) ne fa una costante minaccia per la retroguardia del Colonia.
