Il Colonia ospiterà l’Augsburg sabato 18 ottobre alle 15:30 al RheinEnergieStadion, in un match valido per la settima giornata della Bundesliga 2025/26. Si preannuncia una sfida intensa, con entrambe le squadre pronte a ripartire dopo la sosta internazionale e i tifosi impazienti di sostenere i propri beniamini sugli spalti.

Le probabili formazioni di Colonia-Augsburg

Il Colonia dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali spazio a Schwäbe, protetto dal terzetto difensivo formato da Hübers, Heintz e Schmied. Sulle corsie agiranno Martel e Jóhannesson, mentre in mezzo al campo ci sarà la coppia Sebulonsen-Lund.

In avanti, Thielmann ed El Mala supporteranno Kamiński, punto di riferimento offensivo dei biancorossi.

Anche l’Augsburg dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1 speculare. In porta Dahmen, con Matsima, Banks e Jakić a comporre la linea difensiva. A centrocampo, Claude-Maurice e Massengo presidieranno le fasce, mentre la regia sarà affidata a Fellhauer e Giannoulis. Davanti, Rieder e Saad agiranno alle spalle del giovane Kökür, incaricato di guidare l’attacco dei bavaresi.

Quote di Colonia-Augsburg: equilibrio con leggero vantaggio per i padroni di casa

I bookmaker vedono un lieve favore nei confronti del Colonia, indicato come principale candidato al successo.



William Hill quota la vittoria interna a 1.95, il pareggio a 3.75 e il successo esterno dell’Augsburg a 3.40.

Quote molto simili arrivano da Bet365, che propone il Colonia vincente a 1.95, il pari a 3.90 e la vittoria dell’Augsburg a 3.50.

Un equilibrio che lascia spazio a ogni scenario, ma con i padroni di casa leggermente favoriti dal pronostico.

Thielmann e Kamiński, i protagonisti annunciati di una sfida equilibrata

Jan Thielmann rappresenta uno dei punti fermi del Colonia, nonostante la giovane età.

In questa stagione ha già realizzato 2 gol e 1 assist in 4 presenze, con una valutazione media di 7.20. La sua capacità di incidere su entrambe le fasi del gioco è evidente: 10 tiri totali (6 nello specchio) e un buon contributo difensivo con 3 tackle riusciti.

Altro uomo chiave per il Colonia è Jakub Kamiński. Il polacco classe 2002 ha mantenuto un rendimento costante con una media voto di 7.15 in 6 partite, siglando 3 reti e confermandosi preciso nei passaggi (161 totali, 10 chiave). La sua visione di gioco e la rapidità negli inserimenti possono risultare decisive per scardinare la difesa avversaria.

Nel campo dell’Augsburg, riflettori puntati su Fabian Rieder, autore di 1 gol in 2 presenze.

Il centrocampista svizzero ha impressionato per dinamismo e qualità tecnica, con 5 dribbling riusciti su 8 tentativi. Toccherà a lui dare ritmo e imprevedibilità alla manovra offensiva dei bavaresi.

Da non sottovalutare anche Elias Saad, attaccante rapido e fisico, che in 4 presenze ha vinto 24 duelli su 48. Pur non avendo ancora segnato, la sua capacità di creare spazi e superare l’uomo (6 dribbling riusciti su 12) ne fa una costante minaccia per la retroguardia del Colonia.