Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, dominando il primo set contro Alexander Zverev. Sul Court Rainier III, l’azzurro ha chiuso il parziale con un netto 6-1. Il match è in corso, con Sinner attualmente in vantaggio nel secondo set.

La partenza di Sinner nel primo set è stata fulminante: nonostante il tedesco abbia servito per primo, l’italiano ha subito ottenuto un break (1-0), consolidando poi il vantaggio (2-0). Un doppio break ha permesso a Sinner di salire rapidamente sul 3-0, allungando ulteriormente sul 4-0.

Zverev è riuscito a tenere il servizio una sola volta (4-1), ma Sinner ha replicato, portandosi sul 5-1. Con un terzo break decisivo, l’azzurro ha chiuso il primo parziale in soli 34 minuti sul 6-1.

Sinner avanti nel secondo set

Anche l’inizio del secondo set ha visto Sinner mantenere un ritmo elevato, tenendo la battuta a zero (1-0). Zverev ha risposto pareggiando (1-1), ma l’azzurro ha nuovamente tenuto a zero (2-1). Il tedesco ha poi ristabilito la parità (2-2). Sinner ha ripreso il comando (3-2). Nonostante due doppi falli, Zverev è riuscito a tenere il suo turno di battuta (3-3). L’italiano ha chiuso velocemente il suo turno di servizio (4-3), ma Zverev ha risposto prontamente (4-4). Attualmente, Sinner si è portato in vantaggio sul 5-4.

Traguardi e prossime sfide

Questa prestazione conferma l’ottimo momento di forma di Jannik Sinner. Con la vittoria nei quarti contro Félix Auger-Aliassime, l’azzurro ha raggiunto la sua ventesima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, un traguardo significativo che lo porta alla sedicesima semifinale a questo livello in carriera. Nell’altra semifinale del torneo, il monegasco Valentin Vacherot affronterà il campione in carica, Carlos Alcaraz, promettendo un’altra sfida di alto livello.