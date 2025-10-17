Sabato 18 ottobre alle ore 16:00, il Selhurst Park di Londra sarà il teatro dell'ottava giornata di Premier League, che vedrà opporsi il Crystal Palace e il Bournemouth in una sfida che si preannuncia avvincente ed equilibrata. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi per continuare la corsa all'Europa.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Bournemouth

Le due formazioni scenderanno in campo con dei sistemi di gioco ben diversi. Il Crystal Palace, guidato dai suoi tifosi di casa, dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1. Dean Henderson sarà tra i pali, mentre la difesa a tre sarà composta da Lacroix, Guehi e Richards.

A centrocampo, l'abilità di Kamada e la freschezza di Wharton saranno supportate sugli esterni da Muñoz e Mitchell. A supportare l'unico attaccante Mateta ci saranno i dinamici Sarr e Yeremy Pino.

Il Bournemouth, invece, dovrebbe rispondere con un più tradizionale 4-2-3-1. Davanti al portiere Petrović, la linea difensiva sarà formata da Senesi e Diakité al centro, con Truffert e Jiménez sugli esterni. In mediana, Alex Scott farà coppia con Adams, mentre la trequarti vedrà impegnati Kluivert, Semenyo e Tavernier, tutti a supporto della punta Evanilson.

Quote di Crystal Palace-Bournemouth: un equilibrio sottile

Le quote dei bookmaker riflettono l'incertezza che accompagna questa sfida.

William Hill quota la vittoria del Crystal Palace a 2.20, il pareggio a 3.30, e il successo del Bournemouth a 3.25. Bet365 offre quote simili, con il Crystal Palace a 2.20, il pareggio leggermente superiore a 3.40, e la vittoria del Bournemouth nuovamente a 3.25. Entrambe le squadre hanno dunque possibilità concrete di far propria l'intera posta in palio, in un match che potrebbe decidersi su singoli episodi.

Giocatori chiave: Sarr, Mateta e Semenyo sotto la lente d'ingrandimento

Tra i protagonisti più attesi della sfida vi è sicuramente Ismaïla Sarr del Crystal Palace.

Il ventisettenne attaccante senegalese ha iniziato con il piede giusto, realizzando 3 gol in 5 presenze. Sarr si distingue non solo per le sue capacità realizzative, ma anche per il supporto che offre ai compagni, con 1 assist e 91 passaggi riusciti, mostrando quindi sia freddezza davanti alla porta che visione di gioco.

Jean-Philippe Mateta è il terminale offensivo su cui il Crystal Palace poggia le sue speranze di vittoria. Con 2 reti all'attivo in 7 presenze, e una freddezza esemplare che gli ha permesso di essere sempre presente in partite cruciali, Mateta è il giocatore che può fare la differenza, grazie anche ai suoi 11 tiri nello specchio della porta.

Sul fronte opposto, il Bournemouth può contare sulla dinamicità e l'intelligenza tattica di Antoine Semenyo, capace di contribuire in ben 9 gol (6 reti, 3 assist) nelle prime 7 apparizioni stagionali.

La sua capacità di mantenere alto il ritmo è testimoniata dai 630 minuti giocati, dal totale di 183 passaggi e dalla notevole percentuale di dribbling riusciti (15 su 30 tentati), che ne fanno uno dei giocatori più osservati del Bournemouth.
