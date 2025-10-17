Sabato 18 ottobre, alle ore 16:00, il Sunderland affronterà il Wolverhampton Wanderers, meglio conosciuti come i Wolves, allo Stadium of Light, per l'ottava giornata della Premier League 2025/26. Nonostante le classifiche delle prime giornate, si preannuncia una sfida interessante, tra due squadre che cercano punti importanti per risalire la classifica.

Le probabili formazioni di Sunderland-Wolves

Il tecnico del Sunderland dovrebbe schierare i suoi con un classico modulo 4-2-3-1, affidando la porta a Robin Roefs, protetto da una linea difensiva composta da Ballard, Mukiele, Masuaku e Hume.

A centrocampo, Chris Rigg e Granit Xhaka fungeranno da diga, mentre Enzo Le Fée, Talbi e B. Traoré agiranno sulla trequarti, con l’attaccante W. Isidor come riferimento avanzato.

Il Wolverhampton, dal canto suo, dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3. In porta troveremo Sam Johnstone, con una difesa composta da Krejčí, Santi Bueno, Hugo Bueno e Tchatchoua. A centrocampo, guiderà le operazioni André, affiancato da João Gomes e Munetsi. Il tridente offensivo sarà formato da Hee-Chan Hwang, Jhon Arias e Jorgen Strand Larsen.

Quote di Sunderland-Wolves: la bilancia pende leggermente verso i padroni di casa

I bookmaker sembrano leggermente favorire il Sunderland nella sfida odierna.

William Hill quota la vittoria interna a 2.50, il pareggio a 3.00 e il successo dei Wolves sempre a 3.00. Quote simili le propone anche Bet365, che vede la vittoria del Sunderland a 2.50, il pareggio a 3.00 e il successo esterno a 3.10. L'equilibrio delle quote riflette l'incertezza del match, lasciando margini di impredicibilità e promettendo emozioni fino all'ultimo minuto.

Giocatori chiave e statistiche: occhio al dinamismo di Arias e alla incisività di Isidor

Wilson Isidor, attaccante del Sunderland, si è messo in luce in questa stagione con una discreta media rating di 6.9, segnando 3 gol in 7 apparizioni.

Nonostante i soli 381 minuti accumulati in campo, Isidor si è dimostrato capace di segnare ogni qualvolta si è presentata l'opportunità, con una certa freddezza sotto porta.

Nel fronte opposto, il centrocampista Jhon Arias dei Wolves ha dimostrato di avere piedi educati, completando 137 passaggi con una propensione ad avanzare palla al piede. Con un rating di 6.67, Arias è stato un elemento chiave nel centrocampo dei Wolves, impegnandosi in 51 duelli, di cui ne ha vinti 24.

Chemsdine Talbi, giovane attaccante belga del Sunderland, non ha ancora trovato il gol nella stagione in corso, ma con 504 minuti di gioco alle spalle e un assist realizzato, è una pedina fondamentale nell’ingranaggio offensivo del suo allenatore.

Per i Wolves, Hwang Hee-Chan è un nome che ha già dimostrato di saper incidere, avendo messo a segno un gol in soli 280 minuti, incutendo sempre timore nelle difese avversarie con le sue abilità di dribbling, come dimostrano i suoi 4 dribbling riusciti su 10 tentati.