Il 19 ottobre alle ore 14:00, al maestoso Estadio Manuel Martínez Valero di Elche, si scontreranno Elche e Athletic Bilbao per la nona giornata della Liga 2025/26. La città illecitana si prepara ad accogliere sul suo terreno le squadre, in un match che potrebbe sparigliare le dinamiche della classifica. L'Athletic Bilbao arriva favorito dai pronostici, ma non può certo permettersi di sottovalutare i padroni di casa, vogliosi di ribaltare ogni previsione.

Le probabili formazioni di Elche-Athletic Bilbao

Elche (5-3-2): Iñaki Peña; P.

Bigas, Victor Chust, L. Pétrot, Álvaro Núñez, Germán Valera; Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas; Rafa Mir, André Silva.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; A. Laporte, Dani Vivian, Yuri, Jesús Areso; M. Jauregizar, I. Ruiz De Galarreta; Robert Navarro, Nico Williams, I. Williams; G. Guruzeta.

Quote per Elche-Athletic Bilbao: i baschi in vantaggio secondo i bookmaker

Per questa appassionante sfida, i bookmaker danno l'Athletic Bilbao come favorito. William Hill quota il successo della squadra basca a 2.15, il pareggio a 3.10 e la vittoria dell'Elche a 3.60. Dati pressoché speculari arrivano da Bet365, che propongono il successo esterno a 2.10, il pareggio a 3.25 e una vittoria casalinga a 3.75.

La formazione di Bilbao, dunque, parte con il vento in poppa, ma il match resta aperto a tutte le possibilità.

Statistiche dei giocatori: attenzione puntata su Andre Silva e Nico Williams

L'attenzione si concentra su André Silva dell'Elche e Nico Williams dell'Athletic Bilbao, elementi chiave per le rispettive squadre.

André Silva, attaccante portoghese di 30 anni, ha mostrato ottime prestazioni in questa stagione, con 4 gol in 7 presenze e una valutazione media di 7.03. Silva rappresenta la punta di diamante dell'attacco illecitano, capace di sfruttare la minima indecisione delle difese avversarie.

Per l'Athletic, il giovane talento Nico Williams, classe 2002, è una delle pedine fondamentali in questo inizio di stagione. Con una valutazione media di 7.58, Williams ha già contribuito con un gol e un assist nelle sue 4 apparizioni, dimostrando abilità in fase offensiva. Le sue capacità nei dribbling (16 completati su 32 tentati) ne fanno un pericolo costante per le retroguardie avversarie.

In questo duello si inserisce anche l'esperienza di Iñaki Williams, fratello maggiore di Nico, il cui ruolo nel centrocampo basco si presta a chiudere gli spazi e facilitare le azioni offensive.

Con 632 minuti giocati in 8 presenze, Iñaki Williams ha già segnato una rete e rimane una minaccia aerea notevole per la sua squadra.

Per l'Elche, mentre Rodrigo Mendoza, ventenne promettente, cercherà di sfruttare questa vetrina per continuare la sua crescita. Il giovanissimo attaccante ha già segnato un gol in 5 presenze, mostrando una discreta incidenza con le sue incursioni.